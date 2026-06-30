Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (29) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, no bairro Vila Vale, em Sumaré. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9 mm municiada, dois carregadores, 23 munições intactas e um estojo deflagrado do mesmo calibre.

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Segundo o boletim de ocorrência, equipes policiais realizavam patrulhamento pela Rua Doutor Honorino Fabri, uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram um veículo estacionado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas foi abordado em seguida.

Durante a vistoria no carro, os agentes localizaram a pistola calibre 9 mm, já carregada e pronta para uso. A verificação documental apontou que a guia de trânsito do armamento estava vencida. No interior do veículo, também foram encontrados vestígios de embalagens semelhantes às usadas para armazenar drogas.