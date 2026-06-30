Usuários do transporte público que utilizam o ponto da Avenida Benjamin Constant, no Centro de Campinas, devem ficar atentos a uma mudança no atendimento a partir desta terça-feira (30). Onze linhas municipais passarão a realizar embarque e desembarque em uma nova baia de ônibus, instalada em frente ao Mercado Municipal.
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Na prática, os passageiros serão deslocados para a quadra seguinte. O atendimento, que antes ocorria na altura do número 927 da Benjamin Constant, em frente à loja Cigana, em ponto sinalizado por placa, será transferido para o novo abrigo.
Segundo a Emdec, o novo ponto conta com abrigo padrão “Glicério”, com cobertura e assentos individuais. A estrutura foi implantada para oferecer mais conforto e segurança aos usuários que aguardam os ônibus na região central.
Agentes da Mobilidade Urbana que atuam na fiscalização do transporte estarão no local para orientar os passageiros sobre a mudança no atendimento.
As linhas que passam a utilizar a nova baia são 240, 244, 245, 341, 342, 364, 367, 368, 381, 383 e 397. Juntas, elas transportaram, em maio, cerca de 23,6 mil passageiros por dia útil, considerando passagens pela catraca.
Serviço
Mudança de ponto na Avenida Benjamin Constant
Início: terça-feira, 30 de junho
Local anterior: Avenida Benjamin Constant, 927, em frente à loja Cigana
Novo local: nova baia de ônibus em frente ao Mercado Municipal
Referência: altura da Rua Ernesto Khulmann, no Centro
Linhas afetadas: 240, 244, 245, 341, 342, 364, 367, 368, 381, 383 e 397
Linhas transferidas para a nova baia:
240 – Jardim Garcia / Shopping Dom Pedro
244 – Shopping Dom Pedro / Rodoviária
245 – Vila Teixeira / Parque Itália
341 – Jardim São Gabriel
342 – Jardim Aliança
364 – Jardim São Fernando
367 – Jardim Baronesa
368 – Jardim Itatiaia
381 – Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemi
383 – Leroy Merlin
397 – Gramado