Usuários do transporte público que utilizam o ponto da Avenida Benjamin Constant, no Centro de Campinas, devem ficar atentos a uma mudança no atendimento a partir desta terça-feira (30). Onze linhas municipais passarão a realizar embarque e desembarque em uma nova baia de ônibus, instalada em frente ao Mercado Municipal.

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Na prática, os passageiros serão deslocados para a quadra seguinte. O atendimento, que antes ocorria na altura do número 927 da Benjamin Constant, em frente à loja Cigana, em ponto sinalizado por placa, será transferido para o novo abrigo.

Segundo a Emdec, o novo ponto conta com abrigo padrão “Glicério”, com cobertura e assentos individuais. A estrutura foi implantada para oferecer mais conforto e segurança aos usuários que aguardam os ônibus na região central.