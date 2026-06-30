O Instituto Butantan está recrutando 990 voluntários em Campinas e Valinhos para participar de um estudo clínico de uma nova vacina contra a gripe. A pesquisa é voltada a pessoas com 60 anos ou mais e, ao todo, pretende reunir 7,2 mil participantes no Estado de São Paulo.
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Para participar, os idosos precisam estar saudáveis. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, também podem se candidatar, desde que a condição esteja controlada.
Não serão aceitos voluntários com imunodeficiência, doenças não estabilizadas ou que tenham recebido qualquer vacina contra a gripe nos últimos seis meses.
A nova fórmula em avaliação contém uma substância que busca ampliar a resposta de proteção contra a gripe em idosos. Segundo os pesquisadores, essa faixa etária costuma apresentar imunidade mais baixa e maior vulnerabilidade a complicações causadas pelo vírus influenza.
O estudo vai comparar dois imunizantes. Metade dos participantes receberá a nova vacina desenvolvida pelo Butantan, enquanto a outra metade tomará uma dose de alta proteção já disponível na rede privada para o público idoso. Os voluntários serão acompanhados por seis meses.
Além de Campinas e Valinhos, a pesquisa também será realizada em Ribeirão Preto, Serrana, São José do Rio Preto, São Caetano do Sul e São Paulo.
Em Campinas, o atendimento aos voluntários será feito na PUC-Campinas, no Parque das Universidades. Em Valinhos, a participação ocorrerá no A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica, na Vila Martina.
Serviço
Estudo da vacina contra gripe do Butantan
Campinas
Local: PUC-Campinas
Endereço: Rua Professor Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1516, Parque das Universidades
Valinhos
Local: A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica
Endereço: Rua General Osório, 507, Vila Martina
Quem pode participar: pessoas com 60 anos ou mais, saudáveis ou com doenças crônicas controladas
Quem não pode participar: pessoas com imunodeficiência, doenças não estabilizadas ou que tenham tomado vacina contra gripe nos últimos seis meses