Um homem foi preso pela PM (Polícia Militar) na Rua João Benedito de Camargo, no Parque Residencial Virgínio Basso, em Sumaré, por violência doméstica, na noite de segunda-feira (29). A vítima, uma mulher de 39 anos, relatou aos agentes que havia sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro, de 43 anos, que também danificou o celular dela durante a discussão.

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Ela informou ainda que possuía uma medida protetiva de urgência contra o suspeito. Durante o atendimento, os policiais constataram uma escoriação no antebraço direito da vítima. O agressor foi encontrado na residência e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial para os procedimentos cabíveis. A mulher foi encaminhada a uma unidade de saúde para a realização de exame de corpo de delito. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem, que permanece à disposição da Justiça.