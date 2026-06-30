Um acidente grave envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na segunda-feira (29), no viaduto de acesso à Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), na saída de Estiva Gerbi.
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Com o impacto, o condutor de uma Fiat Strada ficou gravemente ferido e foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado à Santa Casa da região. Os outros dois ocupantes envolvidos na batida escaparam ilesos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a destruição dos automóveis, com partes amassadas e estilhaçadas, evidenciando a violência da batida.
A ocorrência mobilizou equipes da concessionária Renovias, que prestou apoio na sinalização e no fluxo do tráfego, além do Corpo de Bombeiros, que auxiliou nos trabalhos de resgate e na segurança do perímetro.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e já investiga as causas do acidente. A pista não precisou ser totalmente interditada, mas motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção.