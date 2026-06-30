Cerca de 10 mil pessoas acompanharam, na tarde desta segunda-feira (29), a vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1 na Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, em Campinas. O público foi o maior registrado em uma única transmissão desde a abertura do espaço durante a Copa.
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A mobilização chamou atenção porque a partida foi disputada às 14h, em plena segunda-feira. Nos três jogos anteriores da Seleção Brasileira, realizados à noite, a Arena havia recebido cerca de 15 mil torcedores no total.
Dentro de campo, o Brasil venceu com sofrimento. A Seleção marcou com Casemiro e Martinelli, que fez o gol da vitória nos acréscimos, quando a disputa da vaga caminhava para a prorrogação. O resultado manteve o Brasil vivo na busca pelo hexa e levou a equipe para a próxima fase da Copa.
Divulgação/PMC
Nas oitavas de final, o Brasil volta a campo no domingo, às 17h, contra o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. A partida entre as duas seleções será disputada nesta terça-feira (30), a partir das 14h.
A estrutura contou com praça de alimentação, apoio ao público e esquema especial de segurança, mobilidade e limpeza.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanharam a movimentação durante toda a transmissão, sem registro de ocorrências relevantes. A Emdec também realizou uma operação especial para orientar o trânsito e facilitar o acesso dos torcedores à praça.
Com mais esta edição, a Arena do Torcedor já recebeu cerca de 25 mil pessoas nas quatro transmissões dos jogos do Brasil na Copa.