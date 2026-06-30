Cerca de 10 mil pessoas acompanharam, na tarde desta segunda-feira (29), a vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1 na Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, em Campinas. O público foi o maior registrado em uma única transmissão desde a abertura do espaço durante a Copa.

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A mobilização chamou atenção porque a partida foi disputada às 14h, em plena segunda-feira. Nos três jogos anteriores da Seleção Brasileira, realizados à noite, a Arena havia recebido cerca de 15 mil torcedores no total.

Dentro de campo, o Brasil venceu com sofrimento. A Seleção marcou com Casemiro e Martinelli, que fez o gol da vitória nos acréscimos, quando a disputa da vaga caminhava para a prorrogação. O resultado manteve o Brasil vivo na busca pelo hexa e levou a equipe para a próxima fase da Copa.