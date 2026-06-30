A Emdec interditou ao tráfego de veículos um trecho da Rua Hermantino Prado, no Jardim Carlos Lourenço, em Campinas. O bloqueio começou na manhã desta segunda-feira (29) e deve seguir até as 17h desta terça-feira (30).

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A interdição foi feita de forma emergencial para permitir a manutenção em um poço de visita, conhecido como PV, sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos.

O fechamento ocorre no trecho entre as ruas Clodomiro Véscovi e Benjamin Maluf. Durante o período de bloqueio, os motoristas devem utilizar como rota alternativa as vias Clodomiro Véscovi e Nuno Costa Zingra.