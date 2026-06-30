A Emdec interditou ao tráfego de veículos um trecho da Rua Hermantino Prado, no Jardim Carlos Lourenço, em Campinas. O bloqueio começou na manhã desta segunda-feira (29) e deve seguir até as 17h desta terça-feira (30).
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A interdição foi feita de forma emergencial para permitir a manutenção em um poço de visita, conhecido como PV, sob responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos.
O fechamento ocorre no trecho entre as ruas Clodomiro Véscovi e Benjamin Maluf. Durante o período de bloqueio, os motoristas devem utilizar como rota alternativa as vias Clodomiro Véscovi e Nuno Costa Zingra.
A mudança também afeta o transporte público. As linhas 345, que liga o Jardim Carlos Lourenço à Cidade Judiciária, 366, que atende a Vila Orosimbo Maia, e 368, do Jardim Itatiaia, realizam a mesma rota de desvio.
Agentes da Mobilidade Urbana monitoram a circulação na região durante a interdição. A orientação é que motoristas e usuários do transporte coletivo redobrem a atenção ao passar pelo entorno do bloqueio.
SERVIÇO
Bloqueio no Jardim Carlos Lourenço
Local: Rua Hermantino Prado
Trecho: entre as ruas Clodomiro Véscovi e Benjamin Maluf
Período: até as 17h de terça-feira, 30 de junho
Motivo: manutenção emergencial em poço de visita
Desvio: ruas Clodomiro Véscovi e Nuno Costa Zingra
Linhas afetadas: 345, 366 e 368