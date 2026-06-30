A terça-feira (30) fecha o mês de junho e o primeiro semestre de 2026 com tempo estável em Campinas e região. Depois de um começo de inverno marcado por frentes frias e dias consecutivos de chuva, a previsão indica o retorno de um cenário mais típico da estação.

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O dia será de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. A combinação será clássica do inverno: friozinho nas primeiras horas da manhã e temperaturas mais agradáveis durante a tarde.

A mínima prevista é de 14°C ao amanhecer. Já no período da tarde, os termômetros devem chegar aos 26°C, mantendo uma amplitude térmica significativa, comum nesta época do ano.