A terça-feira (30) fecha o mês de junho e o primeiro semestre de 2026 com tempo estável em Campinas e região. Depois de um começo de inverno marcado por frentes frias e dias consecutivos de chuva, a previsão indica o retorno de um cenário mais típico da estação.
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O dia será de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. A combinação será clássica do inverno: friozinho nas primeiras horas da manhã e temperaturas mais agradáveis durante a tarde.
A mínima prevista é de 14°C ao amanhecer. Já no período da tarde, os termômetros devem chegar aos 26°C, mantendo uma amplitude térmica significativa, comum nesta época do ano.
Quem sair cedo de casa ainda deve precisar de agasalho, principalmente nas primeiras horas do dia. Com o avanço da manhã, o sol predomina e ajuda a elevar a temperatura, garantindo uma sensação mais confortável ao longo da terça-feira.
Outro destaque é a alta umidade relativa do ar durante a madrugada e o início da manhã, com índices próximos de 97%. Essa condição pode favorecer a formação de névoa em alguns pontos da cidade e da região.
À tarde, a umidade deve cair para cerca de 57%, mas ainda permanece em níveis considerados confortáveis, sem cenário de tempo excessivamente seco.
Assim, Campinas encerra junho e o primeiro semestre com tempo firme, céu aberto e clima agradável, consolidando a volta do padrão típico de inverno após a sequência de instabilidades registrada nos últimos dias.