29 de junho de 2026
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LIGEIRO

Câmara de Campinas vota pacote e fecha mais cedo para jogo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/CMC
Vereadores fizeram sessões extraordinárias antes da suspensão do expediente por causa do jogo do Brasil na Copa.
Vereadores fizeram sessões extraordinárias antes da suspensão do expediente por causa do jogo do Brasil na Copa.

Os vereadores de Campinas aprovaram nesta segunda-feira (29), durante a 5ª e a 6ª Reuniões Extraordinárias de 2026, três projetos enviados pelo Executivo. As votações envolveram mudanças na legislação do Alvará de Uso das Edificações e do Certificado de Licenciamento Integrado, alterações nas regras do quadro da Orquestra Sinfônica Municipal e a adesão do município ao Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp.

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As sessões extraordinárias foram convocadas pela Presidência da Câmara para o período da manhã, conforme a Portaria 08/2026. A medida reorganizou a agenda do Legislativo por causa da suspensão das atividades ordinárias a partir das 12h, em razão do jogo da Seleção Brasileira pela fase eliminatória da Copa do Mundo FIFA 2026, marcado para o horário de funcionamento da Casa.

O principal projeto aprovado foi o Projeto de Lei Complementar nº 32/2026, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 559/2025, responsável por disciplinar a concessão do Alvará de Uso das Edificações e do Certificado de Licenciamento Integrado, o CLI, ligado ao sistema Redesim do Via Rápida Empresa da Jucesp. O texto passou em primeira e segunda discussões, com emenda.

Entre as mudanças, a proposta estabelece novos procedimentos de fiscalização para estabelecimentos que funcionarem sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, ou sem Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, o CLCB, válidos. A legislação prevê intimação para encerramento imediato das atividades, aplicação de multa em caso de descumprimento, possibilidade de lacração do estabelecimento e sanções mais severas se houver rompimento do lacre.

O projeto também prevê o encaminhamento de casos à Procuradoria-Geral do Município, quando necessário, e define que intimações, multas e lacrações serão realizadas por servidores da carreira de Agente de Fiscalização.

Líder do governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad (PSD) afirmou que a emenda aprovada cria uma transição para adequar penalidades aplicadas sob a legislação anterior. “Como a nova legislação cria um processo de fiscalização mais gradual, também aprovamos uma emenda que cria uma regra de transição para revisar penalidades aplicadas pelo modelo anterior, garantindo coerência na lei e mais justiça para os estabelecimentos”, disse.

Os parlamentares também aprovaram, em primeira e segunda discussões, o Projeto de Lei Complementar nº 29/2026, que altera os artigos 6º e 7º da Lei nº 12.989/2007, responsável por regulamentar o quadro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.

Segundo a justificativa do Executivo, a proposta atualiza a composição das bancas dos concursos públicos da Orquestra, estabelece regras para substituição do regente titular em casos de impedimento, adequa os requisitos de ingresso à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e retira a exigência de registro na Ordem dos Músicos do Brasil.

O texto também promove ajustes técnicos nas atribuições dos músicos, especialmente em relação aos diferentes naipes e funções exercidas na Orquestra. De acordo com o projeto, as alterações não criam cargos nem geram aumento de despesas para o município.

Outro item aprovado foi o Projeto de Lei nº 91/2026, em segunda discussão, que autoriza Campinas a aderir ao Sistema Nacional do Esporte, instituído pela Lei Geral do Esporte. A adesão permitirá ao município integrar o sistema nacional de planejamento e gestão das políticas esportivas.

A participação no Sinesp também é apontada como um dos requisitos para acesso aos recursos do Fundo Nacional do Esporte, o Fundesporte. Na justificativa, o Executivo afirma que Campinas já conta com Conselho Municipal de Esportes e Lazer e Fundo Municipal de Esporte instituídos. A elaboração do Plano Municipal de Esporte deverá complementar os requisitos para a plena participação no sistema.

O projeto tem caráter autorizativo e, segundo a Prefeitura, não gera despesas imediatas ao município.

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