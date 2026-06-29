Os vereadores de Campinas aprovaram nesta segunda-feira (29), durante a 5ª e a 6ª Reuniões Extraordinárias de 2026, três projetos enviados pelo Executivo. As votações envolveram mudanças na legislação do Alvará de Uso das Edificações e do Certificado de Licenciamento Integrado, alterações nas regras do quadro da Orquestra Sinfônica Municipal e a adesão do município ao Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp.

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As sessões extraordinárias foram convocadas pela Presidência da Câmara para o período da manhã, conforme a Portaria 08/2026. A medida reorganizou a agenda do Legislativo por causa da suspensão das atividades ordinárias a partir das 12h, em razão do jogo da Seleção Brasileira pela fase eliminatória da Copa do Mundo FIFA 2026, marcado para o horário de funcionamento da Casa.

O principal projeto aprovado foi o Projeto de Lei Complementar nº 32/2026, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 559/2025, responsável por disciplinar a concessão do Alvará de Uso das Edificações e do Certificado de Licenciamento Integrado, o CLI, ligado ao sistema Redesim do Via Rápida Empresa da Jucesp. O texto passou em primeira e segunda discussões, com emenda.