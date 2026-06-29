Os vereadores de Campinas aprovaram nesta segunda-feira (29), durante a 5ª e a 6ª Reuniões Extraordinárias de 2026, três projetos enviados pelo Executivo. As votações envolveram mudanças na legislação do Alvará de Uso das Edificações e do Certificado de Licenciamento Integrado, alterações nas regras do quadro da Orquestra Sinfônica Municipal e a adesão do município ao Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp.
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As sessões extraordinárias foram convocadas pela Presidência da Câmara para o período da manhã, conforme a Portaria 08/2026. A medida reorganizou a agenda do Legislativo por causa da suspensão das atividades ordinárias a partir das 12h, em razão do jogo da Seleção Brasileira pela fase eliminatória da Copa do Mundo FIFA 2026, marcado para o horário de funcionamento da Casa.
O principal projeto aprovado foi o Projeto de Lei Complementar nº 32/2026, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 559/2025, responsável por disciplinar a concessão do Alvará de Uso das Edificações e do Certificado de Licenciamento Integrado, o CLI, ligado ao sistema Redesim do Via Rápida Empresa da Jucesp. O texto passou em primeira e segunda discussões, com emenda.
Entre as mudanças, a proposta estabelece novos procedimentos de fiscalização para estabelecimentos que funcionarem sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, ou sem Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, o CLCB, válidos. A legislação prevê intimação para encerramento imediato das atividades, aplicação de multa em caso de descumprimento, possibilidade de lacração do estabelecimento e sanções mais severas se houver rompimento do lacre.
O projeto também prevê o encaminhamento de casos à Procuradoria-Geral do Município, quando necessário, e define que intimações, multas e lacrações serão realizadas por servidores da carreira de Agente de Fiscalização.
Líder do governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad (PSD) afirmou que a emenda aprovada cria uma transição para adequar penalidades aplicadas sob a legislação anterior. “Como a nova legislação cria um processo de fiscalização mais gradual, também aprovamos uma emenda que cria uma regra de transição para revisar penalidades aplicadas pelo modelo anterior, garantindo coerência na lei e mais justiça para os estabelecimentos”, disse.
Os parlamentares também aprovaram, em primeira e segunda discussões, o Projeto de Lei Complementar nº 29/2026, que altera os artigos 6º e 7º da Lei nº 12.989/2007, responsável por regulamentar o quadro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.
Segundo a justificativa do Executivo, a proposta atualiza a composição das bancas dos concursos públicos da Orquestra, estabelece regras para substituição do regente titular em casos de impedimento, adequa os requisitos de ingresso à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e retira a exigência de registro na Ordem dos Músicos do Brasil.
O texto também promove ajustes técnicos nas atribuições dos músicos, especialmente em relação aos diferentes naipes e funções exercidas na Orquestra. De acordo com o projeto, as alterações não criam cargos nem geram aumento de despesas para o município.
Outro item aprovado foi o Projeto de Lei nº 91/2026, em segunda discussão, que autoriza Campinas a aderir ao Sistema Nacional do Esporte, instituído pela Lei Geral do Esporte. A adesão permitirá ao município integrar o sistema nacional de planejamento e gestão das políticas esportivas.
A participação no Sinesp também é apontada como um dos requisitos para acesso aos recursos do Fundo Nacional do Esporte, o Fundesporte. Na justificativa, o Executivo afirma que Campinas já conta com Conselho Municipal de Esportes e Lazer e Fundo Municipal de Esporte instituídos. A elaboração do Plano Municipal de Esporte deverá complementar os requisitos para a plena participação no sistema.
O projeto tem caráter autorizativo e, segundo a Prefeitura, não gera despesas imediatas ao município.