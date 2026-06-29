A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas inicia nesta terça-feira (30) o manejo de árvores no canteiro central da Avenida Princesa d’Oeste, em trecho ligado às obras do reservatório RP-1, conhecido como piscinão.
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A intervenção será feita pelo Departamento de Parques e Jardins, o DPJ, e prevê a poda para elevação da copa das árvores. O trabalho ocorrerá entre a Rua Joaquim Roberto de Azevedo e a rotatória da Praça Agenor Oliveira “Cartola”.
Segundo a Prefeitura, a medida tem caráter preventivo e busca preparar a via para o avanço das obras do reservatório. A previsão é de aumento no fluxo de máquinas pesadas e equipamentos de grande porte nesse trecho da avenida.
Com a elevação das copas, a administração municipal pretende evitar o contato do maquinário com os galhos, reduzir riscos de acidentes e preservar as árvores durante a movimentação dos veículos de obra.
A recomendação para o manejo foi feita em laudo técnico emitido pelos engenheiros responsáveis pelo projeto. A Prefeitura informou que as intervenções na arborização urbana só são realizadas após avaliação técnica que ateste a necessidade e a segurança do serviço.
A construção do reservatório RP-1 começou em julho de 2024 e já alcançou cerca de 60% de execução. O equipamento fica na Praça de Esportes Paranapanema e terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros de água.
A estrutura será formada por poços interligados por túneis, compondo um sistema subterrâneo de armazenamento. O objetivo do reservatório é ampliar a capacidade de contenção de águas pluviais e reduzir impactos de alagamentos em áreas atendidas pelo sistema.
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos é a responsável legal pelo manejo da arborização urbana em Campinas, conforme a legislação vigente.