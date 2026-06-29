A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas inicia nesta terça-feira (30) o manejo de árvores no canteiro central da Avenida Princesa d’Oeste, em trecho ligado às obras do reservatório RP-1, conhecido como piscinão.

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A intervenção será feita pelo Departamento de Parques e Jardins, o DPJ, e prevê a poda para elevação da copa das árvores. O trabalho ocorrerá entre a Rua Joaquim Roberto de Azevedo e a rotatória da Praça Agenor Oliveira “Cartola”.

Segundo a Prefeitura, a medida tem caráter preventivo e busca preparar a via para o avanço das obras do reservatório. A previsão é de aumento no fluxo de máquinas pesadas e equipamentos de grande porte nesse trecho da avenida.