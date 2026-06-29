29 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Bloqueio no Jardim Nova Europa fecha rua por 11 dias

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Interdição na Rua Visconde de Congonhas do Campo começa nesta terça e segue até 10 de julho para obras de drenagem.
Interdição na Rua Visconde de Congonhas do Campo começa nesta terça e segue até 10 de julho para obras de drenagem.

Um trecho da Rua Visconde de Congonhas do Campo, no Jardim Nova Europa, em Campinas, será interditado por 11 dias para obras de construção de rede de água pluvial. O bloqueio começa por volta das 8h desta terça-feira (30) e deve seguir até 10 de julho.

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A interdição será feita de forma ininterrupta no trecho entre as ruas Gilman José Jorge Farah e Ezequiel Foga. A medida é necessária para a execução dos trabalhos de drenagem na região.

A Emdec programou duas rotas de desvio para orientar os motoristas. No sentido Centro-bairro, o trajeto alternativo será pelas ruas Gilman José Jorge Farah, Roberto Frauendorf Galvão de Miranda e Ezequiel Foga.

No sentido bairro-Centro, o deslocamento será feito pelo caminho inverso, passando pelas ruas Ezequiel Foga, Roberto Frauendorf Galvão de Miranda e Gilman José Jorge Farah.

O bloqueio também terá impacto no transporte público municipal. As linhas 403, que atende o Nova Europa, e 499, que atende o Iporanga, terão alteração de trajeto e de ponto de parada. As duas linhas seguirão a mesma rota de desvio definida pela Emdec.

Durante a interdição, as operações de embarque e desembarque serão realizadas em pontos antes dos cruzamentos bloqueados. A orientação é que os usuários fiquem atentos às mudanças temporárias no trajeto.

Serviço

Bloqueio no Jardim Nova Europa
Local: Rua Visconde de Congonhas do Campo
Trecho: entre as ruas Gilman José Jorge Farah e Ezequiel Foga
Início: terça-feira, 30 de junho, por volta das 8h
Término previsto: 10 de julho
Motivo: obras de rede de água pluvial
Linhas afetadas: 403 e 499
Informações: 118 ou (19) 3731-2910

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