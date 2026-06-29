Um trecho da Rua Visconde de Congonhas do Campo, no Jardim Nova Europa, em Campinas, será interditado por 11 dias para obras de construção de rede de água pluvial. O bloqueio começa por volta das 8h desta terça-feira (30) e deve seguir até 10 de julho.

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A interdição será feita de forma ininterrupta no trecho entre as ruas Gilman José Jorge Farah e Ezequiel Foga. A medida é necessária para a execução dos trabalhos de drenagem na região.

A Emdec programou duas rotas de desvio para orientar os motoristas. No sentido Centro-bairro, o trajeto alternativo será pelas ruas Gilman José Jorge Farah, Roberto Frauendorf Galvão de Miranda e Ezequiel Foga.