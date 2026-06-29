Um trecho da Rua Visconde de Congonhas do Campo, no Jardim Nova Europa, em Campinas, será interditado por 11 dias para obras de construção de rede de água pluvial. O bloqueio começa por volta das 8h desta terça-feira (30) e deve seguir até 10 de julho.
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A interdição será feita de forma ininterrupta no trecho entre as ruas Gilman José Jorge Farah e Ezequiel Foga. A medida é necessária para a execução dos trabalhos de drenagem na região.
A Emdec programou duas rotas de desvio para orientar os motoristas. No sentido Centro-bairro, o trajeto alternativo será pelas ruas Gilman José Jorge Farah, Roberto Frauendorf Galvão de Miranda e Ezequiel Foga.
No sentido bairro-Centro, o deslocamento será feito pelo caminho inverso, passando pelas ruas Ezequiel Foga, Roberto Frauendorf Galvão de Miranda e Gilman José Jorge Farah.
O bloqueio também terá impacto no transporte público municipal. As linhas 403, que atende o Nova Europa, e 499, que atende o Iporanga, terão alteração de trajeto e de ponto de parada. As duas linhas seguirão a mesma rota de desvio definida pela Emdec.
Durante a interdição, as operações de embarque e desembarque serão realizadas em pontos antes dos cruzamentos bloqueados. A orientação é que os usuários fiquem atentos às mudanças temporárias no trajeto.
Serviço
Bloqueio no Jardim Nova Europa
Local: Rua Visconde de Congonhas do Campo
Trecho: entre as ruas Gilman José Jorge Farah e Ezequiel Foga
Início: terça-feira, 30 de junho, por volta das 8h
Término previsto: 10 de julho
Motivo: obras de rede de água pluvial
Linhas afetadas: 403 e 499
Informações: 118 ou (19) 3731-2910