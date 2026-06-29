A Arena do Torcedor exibe nesta segunda-feira (29) a partida entre Brasil e Japão, pela fase eliminatória da Copa 2026. A transmissão será feita no telão de LED instalado na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, a partir das 14h.

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A programação gratuita começa antes da bola rolar. A partir das 12h, o público poderá acompanhar a movimentação no espaço, que contará com food trucks e opções de alimentação. Às 13h, a Bateria Campineira anima a torcida com cerca de 240 ritmistas e prepara o clima para o jogo da Seleção.

O telão instalado na praça tem 12 metros de largura por 7 metros de altura, alta definição e estrutura preparada para funcionar mesmo em caso de chuva.