A Arena do Torcedor exibe nesta segunda-feira (29) a partida entre Brasil e Japão, pela fase eliminatória da Copa 2026. A transmissão será feita no telão de LED instalado na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, a partir das 14h.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A programação gratuita começa antes da bola rolar. A partir das 12h, o público poderá acompanhar a movimentação no espaço, que contará com food trucks e opções de alimentação. Às 13h, a Bateria Campineira anima a torcida com cerca de 240 ritmistas e prepara o clima para o jogo da Seleção.
O telão instalado na praça tem 12 metros de largura por 7 metros de altura, alta definição e estrutura preparada para funcionar mesmo em caso de chuva.
Nas partidas anteriores do Brasil, o espaço recebeu, ao todo, quase 15 mil pessoas, consolidando a Praça Arautos da Paz como ponto de encontro dos torcedores em Campinas durante a Copa.
Para organizar a circulação no entorno, a Emdec fará operação especial de trânsito. Agentes vão orientar motoristas, ordenar o estacionamento e indicar as melhores formas de acesso à Arena.
Quem optar pelo transporte público poderá usar a linha especial 901, que ligará o Terminal Central ao Taquaral com dois ônibus. A região da Praça Arautos da Paz também é atendida pelas linhas 171, Campinas Shopping/Shopping Dom Pedro; 345, Jardim Carlos Lourenço/Cidade Judiciária; 348, Vila Marieta/Cidade Judiciária; e 359, Jardim Esmeraldina/Cidade Judiciária.
O esquema de segurança também será reforçado, com monitoramento da Guarda Municipal. O público ainda poderá contar com o apoio do 4º Distrito Policial, localizado na Avenida Doutor Heitor Penteado, 2.561, no Taquaral.
Por medida de segurança, as bebidas serão servidas em copos plásticos ou latas. A organização também orienta que os torcedores usem camisas do Brasil e evitem camisas de clubes, para reduzir riscos de rivalidade entre torcidas.
A Arena contará ainda com suporte médico, ambulâncias e estrutura de pronto atendimento para eventuais ocorrências durante a programação.
Serviço
Arena do Torcedor – Brasil x Japão
Data: segunda-feira, 29 de junho
Horário do jogo: 14h
Abertura da programação: 12h
Bateria Campineira: 13h
Local: Praça Arautos da Paz, Taquaral
Endereço: entre a Avenida Dr. Heitor Penteado e as ruas Arlindo Carpino e Vital Brasil
Entrada: gratuita
Transporte: linha especial 901 e linhas 171, 345, 348 e 359