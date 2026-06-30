A Polícia Federal vai receber na próxima terça-feira (30), em Campinas, representantes da associação de familiares das vítimas do voo 2283 da Voepass, que caiu em Vinhedo em agosto de 2024. A reunião deve tratar da preparação e da previsão de entrega do relatório final do inquérito sobre o acidente.

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A queda deixou 62 mortos, entre passageiros e tripulantes, e é considerada uma das maiores tragédias aéreas recentes do país. O encontro com a PF é aguardado pelas famílias como uma etapa importante para o avanço das apurações e para a definição de possíveis responsabilizações.

O advogado que representa 130 parentes das vítimas acompanha a reunião, ao lado de integrantes da associação. O grupo acompanha o caso nas frentes jurídica e institucional desde o acidente.