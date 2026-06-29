29 de junho de 2026
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TRÂNSITO NA COPA

Campinas faz ação no trânsito para jogo do Brasil contra o Japão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Agentes da Emdec atuarão em pontos estratégicos da cidade para evitar congestionamentos e garantir fluidez durante a partida da Copa
Agentes da Emdec atuarão em pontos estratégicos da cidade para evitar congestionamentos e garantir fluidez durante a partida da Copa

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) prepara uma operação especial de trânsito e transporte para esta segunda-feira (29), visando organizar a circulação e reduzir os impactos dos deslocamentos durante o confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo.

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A ação contará com mais de 30 agentes de mobilidade urbana, que estarão posicionados em vias de maior movimento entre 11h e 14h. O monitoramento também será feito de forma remota, com ajustes nos tempos semafóricos e suporte de guinchos para remoção de veículos de grande porte, caso necessário.

Com base em monitoramentos anteriores, como na partida contra a Escócia, na última quarta-feira (24), quando foram registrados ao menos 17 pontos de lentidão, a atuação dos agentes estará concentrada nos seguintes corredores:

  • Moraes Salles
  • Benjamin Constant
  • Senador Saraiva
  • João Jorge
  • Waldemar Paschoal
  • Barão de Itapura
  • Prestes Maia
  • Francisco Glicério

Medidas previstas pela Emdec

  • Faixas exclusivas: em casos de lentidão pontual, os corredores de ônibus poderão ser liberados para veículos de passeio, agilizando o escoamento do tráfego.
  • Cruzamentos operacionalizados: agentes atuarão para evitar que veículos parem no meio das interseções, garantindo fluidez.
  • Monitoramento remoto em tempo real: o Centro de Controle Operacional (CCO) fará o acompanhamento por câmeras e direcionará as equipes para os pontos críticos.
  • Semáforos ajustados: os tempos semafóricos típicos de horário de pico serão acionados a partir das 11h, com ajustes adicionais conforme a necessidade.

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