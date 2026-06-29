A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) prepara uma operação especial de trânsito e transporte para esta segunda-feira (29), visando organizar a circulação e reduzir os impactos dos deslocamentos durante o confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo.

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A ação contará com mais de 30 agentes de mobilidade urbana, que estarão posicionados em vias de maior movimento entre 11h e 14h. O monitoramento também será feito de forma remota, com ajustes nos tempos semafóricos e suporte de guinchos para remoção de veículos de grande porte, caso necessário.

Com base em monitoramentos anteriores, como na partida contra a Escócia, na última quarta-feira (24), quando foram registrados ao menos 17 pontos de lentidão, a atuação dos agentes estará concentrada nos seguintes corredores:

Moraes Salles

Benjamin Constant

Senador Saraiva

João Jorge

Waldemar Paschoal

Barão de Itapura

Prestes Maia

Francisco Glicério

Medidas previstas pela Emdec