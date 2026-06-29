A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) prepara uma operação especial de trânsito e transporte para esta segunda-feira (29), visando organizar a circulação e reduzir os impactos dos deslocamentos durante o confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo.
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A ação contará com mais de 30 agentes de mobilidade urbana, que estarão posicionados em vias de maior movimento entre 11h e 14h. O monitoramento também será feito de forma remota, com ajustes nos tempos semafóricos e suporte de guinchos para remoção de veículos de grande porte, caso necessário.
Com base em monitoramentos anteriores, como na partida contra a Escócia, na última quarta-feira (24), quando foram registrados ao menos 17 pontos de lentidão, a atuação dos agentes estará concentrada nos seguintes corredores:
- Moraes Salles
- Benjamin Constant
- Senador Saraiva
- João Jorge
- Waldemar Paschoal
- Barão de Itapura
- Prestes Maia
- Francisco Glicério
Medidas previstas pela Emdec
- Faixas exclusivas: em casos de lentidão pontual, os corredores de ônibus poderão ser liberados para veículos de passeio, agilizando o escoamento do tráfego.
- Cruzamentos operacionalizados: agentes atuarão para evitar que veículos parem no meio das interseções, garantindo fluidez.
- Monitoramento remoto em tempo real: o Centro de Controle Operacional (CCO) fará o acompanhamento por câmeras e direcionará as equipes para os pontos críticos.
- Semáforos ajustados: os tempos semafóricos típicos de horário de pico serão acionados a partir das 11h, com ajustes adicionais conforme a necessidade.