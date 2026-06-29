29 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FORAGIDO PRESO

Reconhecimento facial localiza assassino de Pernambuco na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem procurado por homicídio em Pernambuco foi preso em Indaiatuba após alerta do sistema de reconhecimento facial de Indaiatuba.
Homem procurado por homicídio em Pernambuco foi preso em Indaiatuba após alerta do sistema de reconhecimento facial de Indaiatuba.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu, na manhã de sábado (27), um homem foragido da Justiça de Pernambuco. A captura foi possível graças ao sistema de reconhecimento facial do Centro de Operações e Inteligência, integrado ao programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Por volta das 7h20, uma das câmeras inteligentes do COI identificou o indivíduo, que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste pernambucano, pelo crime de homicídio.

Imediatamente após o alerta, o centro de monitoramento passou a rastrear os passos do suspeito e repassou as informações em tempo real para as equipes em patrulhamento. A viatura conseguiu localizar e realizar a abordagem do homem.

Durante a abordagem, ele afirmou aos agentes que estava apenas de passagem por Indaiatuba e que seguiria viagem com destino a Araraquara, no interior paulista. Com a confirmação do mandado de prisão nos sistemas de segurança, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários