A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu, na manhã de sábado (27), um homem foragido da Justiça de Pernambuco. A captura foi possível graças ao sistema de reconhecimento facial do Centro de Operações e Inteligência, integrado ao programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo.

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Por volta das 7h20, uma das câmeras inteligentes do COI identificou o indivíduo, que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste pernambucano, pelo crime de homicídio.

Imediatamente após o alerta, o centro de monitoramento passou a rastrear os passos do suspeito e repassou as informações em tempo real para as equipes em patrulhamento. A viatura conseguiu localizar e realizar a abordagem do homem.