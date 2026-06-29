A GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra localizou produtos de limpeza e Equipamentos de Proteção Individual que haviam sido furtados de uma unidade de saúde da cidade. A recuperação ocorreu durante uma abordagem que resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas.

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Os materiais estavam no veículo dos suspeitos. Um deles afirmou aos agentes que recebeu os itens como pagamento por entorpecentes. Em diligências posteriores, a GCM confirmou que os produtos pertenciam à Prefeitura de Holambra e tinham sido levados de um posto de atendimento médico.

O autor do furto foi identificado e localizado ainda no mesmo dia. Ele confessou a autoria do crime e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O casal abordado inicialmente também responde por tráfico de drogas.