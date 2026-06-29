29 de junho de 2026
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HOLAMBRA

Casal usava itens furtados de saúde como pagamento de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Guarda Civil recuperou materiais furtados de unidade de saúde durante abordagem que também resultou em prisão por tráfico.
Guarda Civil recuperou materiais furtados de unidade de saúde durante abordagem que também resultou em prisão por tráfico.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra localizou produtos de limpeza e Equipamentos de Proteção Individual que haviam sido furtados de uma unidade de saúde da cidade. A recuperação ocorreu durante uma abordagem que resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas.

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Os materiais estavam no veículo dos suspeitos. Um deles afirmou aos agentes que recebeu os itens como pagamento por entorpecentes. Em diligências posteriores, a GCM confirmou que os produtos pertenciam à Prefeitura de Holambra e tinham sido levados de um posto de atendimento médico.

O autor do furto foi identificado e localizado ainda no mesmo dia. Ele confessou a autoria do crime e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O casal abordado inicialmente também responde por tráfico de drogas.

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