Um trecho da Rua Barão de Parnaíba, no Centro de Campinas, será interditado ao tráfego de veículos neste domingo (28), das 7h às 18h. O bloqueio será feito pela Emdec para permitir o içamento de um equipamento hospitalar com o auxílio de um guindaste de grande porte.

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A interdição ocorrerá entre a Avenida Barão de Itapura e a Rua Marquês de Três Rios. Durante o período do serviço, motoristas deverão utilizar rotas alternativas para circular pela região.

A Emdec programou desvio pelas ruas Barão de Itapura, Saldanha Marinho e Marquês de Três Rios. Agentes da Mobilidade Urbana vão monitorar a circulação de veículos no entorno do bloqueio e orientar motoristas.