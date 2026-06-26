Um trecho da Rua Barão de Parnaíba, no Centro de Campinas, será interditado ao tráfego de veículos neste domingo (28), das 7h às 18h. O bloqueio será feito pela Emdec para permitir o içamento de um equipamento hospitalar com o auxílio de um guindaste de grande porte.
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A interdição ocorrerá entre a Avenida Barão de Itapura e a Rua Marquês de Três Rios. Durante o período do serviço, motoristas deverão utilizar rotas alternativas para circular pela região.
A Emdec programou desvio pelas ruas Barão de Itapura, Saldanha Marinho e Marquês de Três Rios. Agentes da Mobilidade Urbana vão monitorar a circulação de veículos no entorno do bloqueio e orientar motoristas.
O fechamento também terá impacto no transporte público municipal. As linhas 230, que atende o trajeto Jardim Ipaussurama/Parque dos Resedás, 241, da Vila Padre Manoel da Nóbrega I, e 273, do Jardim Eulina, seguirão a mesma rota de desvio definida para o trânsito.
A orientação é que motoristas e usuários do transporte coletivo fiquem atentos ao horário do bloqueio e programem os deslocamentos com antecedência, especialmente por se tratar de uma região de ligação entre vias importantes do Centro.
Serviço
Interdição na Rua Barão de Parnaíba
Data: domingo, 28 de junho
Horário: das 7h às 18h
Trecho bloqueado: entre Avenida Barão de Itapura e Rua Marquês de Três Rios
Motivo: içamento de equipamento hospitalar com guindaste
Desvio: Barão de Itapura, Saldanha Marinho e Marquês de Três Rios
Linhas afetadas: 230, 241 e 273
Informações Emdec: 118 ou (19) 3731-2910, também WhatsApp