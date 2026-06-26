26 de junho de 2026
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Operação com guindaste bloqueia trecho da Barão de Parnaíba

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bloqueio será no domingo, das 7h às 18h, para içamento de equipamento hospitalar com guindaste.
Bloqueio será no domingo, das 7h às 18h, para içamento de equipamento hospitalar com guindaste.

Um trecho da Rua Barão de Parnaíba, no Centro de Campinas, será interditado ao tráfego de veículos neste domingo (28), das 7h às 18h. O bloqueio será feito pela Emdec para permitir o içamento de um equipamento hospitalar com o auxílio de um guindaste de grande porte.

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A interdição ocorrerá entre a Avenida Barão de Itapura e a Rua Marquês de Três Rios. Durante o período do serviço, motoristas deverão utilizar rotas alternativas para circular pela região.

A Emdec programou desvio pelas ruas Barão de Itapura, Saldanha Marinho e Marquês de Três Rios. Agentes da Mobilidade Urbana vão monitorar a circulação de veículos no entorno do bloqueio e orientar motoristas.

O fechamento também terá impacto no transporte público municipal. As linhas 230, que atende o trajeto Jardim Ipaussurama/Parque dos Resedás, 241, da Vila Padre Manoel da Nóbrega I, e 273, do Jardim Eulina, seguirão a mesma rota de desvio definida para o trânsito.

A orientação é que motoristas e usuários do transporte coletivo fiquem atentos ao horário do bloqueio e programem os deslocamentos com antecedência, especialmente por se tratar de uma região de ligação entre vias importantes do Centro.

Serviço

Interdição na Rua Barão de Parnaíba
Data: domingo, 28 de junho
Horário: das 7h às 18h
Trecho bloqueado: entre Avenida Barão de Itapura e Rua Marquês de Três Rios
Motivo: içamento de equipamento hospitalar com guindaste
Desvio: Barão de Itapura, Saldanha Marinho e Marquês de Três Rios
Linhas afetadas: 230, 241 e 273
Informações Emdec: 118 ou (19) 3731-2910, também WhatsApp

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