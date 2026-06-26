A Prefeitura de Campinas manteve fechados, nesta sexta-feira (26), os sete parques e bosques públicos da região Sul da cidade. A medida foi adotada após o acumulado de chuva em 72 horas chegar a 85 milímetros, acima do limite previsto para fechamento preventivo das áreas verdes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os espaços estão interditados desde a manhã de quinta-feira (25). Segundo a administração municipal, a situação será reavaliada em 24 horas, após nova medição da Defesa Civil.

A decisão segue o Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que estabelece o fechamento de parques e bosques à visitação pública quando o acumulado de chuva em 72 horas atinge 80 milímetros. A medida busca reduzir riscos em áreas arborizadas, principalmente por causa de solo encharcado, queda de galhos, queda de árvores e outros impactos provocados pela chuva persistente.