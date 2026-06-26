A Prefeitura de Campinas manteve fechados, nesta sexta-feira (26), os sete parques e bosques públicos da região Sul da cidade. A medida foi adotada após o acumulado de chuva em 72 horas chegar a 85 milímetros, acima do limite previsto para fechamento preventivo das áreas verdes.
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Os espaços estão interditados desde a manhã de quinta-feira (25). Segundo a administração municipal, a situação será reavaliada em 24 horas, após nova medição da Defesa Civil.
A decisão segue o Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que estabelece o fechamento de parques e bosques à visitação pública quando o acumulado de chuva em 72 horas atinge 80 milímetros. A medida busca reduzir riscos em áreas arborizadas, principalmente por causa de solo encharcado, queda de galhos, queda de árvores e outros impactos provocados pela chuva persistente.
Permanecem fechados na região Sul:
- Bosque São José
- Bosque dos Artistas
- Bosque dos Guarantãs
- Lagoa do Jambeiro, na Praça José Ferreira de Toledo
- Parque Ecológico Benevenuto Tilli
- Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim
- Parque das Águas
Nas demais regiões da cidade, os parques seguem abertos nesta sexta-feira. De acordo com a Prefeitura, os acumulados de chuva em 72 horas ficaram abaixo do limite previsto no decreto.
A região Leste registrou 74 milímetros. Na Sudoeste, o acumulado foi de 55,9 milímetros. A região Noroeste somou 54,1 milímetros, enquanto a Norte teve 2,2 milímetros no período.
A orientação é que a população respeite as interdições e evite circular em áreas fechadas até nova avaliação da Defesa Civil.