A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (25) o 26º Alerta Arboviroses de 2026, com a indicação de 30 bairros em alto risco de transmissão de dengue, zika e chikungunya. As três doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

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O documento é usado para orientar ações de prevenção, reforçar a comunicação com moradores e direcionar o trabalho das equipes em regiões com maior possibilidade de circulação do mosquito e transmissão das doenças.

Na região Leste, aparecem no alerta Vila Rossi e Borchi, Parque Imperador, Jardim Madalena e Vila 31 de Março. Na Noroeste, os bairros listados são Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Campos Elíseos, Jardim Anchieta, Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes.