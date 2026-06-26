A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (25) o 26º Alerta Arboviroses de 2026, com a indicação de 30 bairros em alto risco de transmissão de dengue, zika e chikungunya. As três doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
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O documento é usado para orientar ações de prevenção, reforçar a comunicação com moradores e direcionar o trabalho das equipes em regiões com maior possibilidade de circulação do mosquito e transmissão das doenças.
Na região Leste, aparecem no alerta Vila Rossi e Borchi, Parque Imperador, Jardim Madalena e Vila 31 de Março. Na Noroeste, os bairros listados são Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Campos Elíseos, Jardim Anchieta, Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes.
Na região Norte, estão em alto risco Parque Maria Helena, Vila Padre Anchieta e Vila Nova Aparecida. Já na Sudoeste, o alerta inclui Vila Vitória, Vida Nova I e II, Mauro Marcondes, DIC VI, Jardim Melina e Jardim Rosalina.
A região Sul concentra Parque da Figueira, Vila Campos Sales, Jardim Itatinga, Jardim Maria Rosa, Parque Montreal e Parque São Paulo. Na Suleste, foram apontados Jardim Santa Odila, Vila Marieta, Vila Joaquim Inácio, Jardim Cura D’Ars e Vila Georgina.
Segundo a Saúde, o objetivo do alerta é estimular a população a intensificar a busca por criadouros dentro de casa e em áreas externas, como quintais, garagens, lajes e corredores. A orientação vale para toda a cidade, inclusive para bairros que apareceram em edições anteriores e não estão listados no boletim desta semana.
A elaboração do alerta considera diferentes indicadores, como incidência de casos, registro de nova transmissão, necessidade de reforço das ações em áreas com imóveis sem acesso, densidade populacional e planejamento das equipes de agentes de saúde.
A Secretaria reforça que o alerta também deve ser observado por moradores de bairros menores localizados no entorno das áreas indicadas. A proximidade entre regiões favorece a circulação do mosquito, especialmente quando há recipientes com água parada.
Entre as principais medidas de prevenção estão eliminar pratos de vasos com água, manter caixas d’água bem tampadas, limpar calhas, descartar corretamente garrafas, pneus e entulhos, além de verificar ralos, bandejas de geladeira, bebedouros de animais e qualquer objeto que possa acumular água.