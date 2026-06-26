Um homem foi preso na noite de quarta-feira (24) por violência doméstica após ameaçar a companheira com duas facas e agredir a filha dela com tapas, em Mogi Mirim. O caso aconteceu na Estrada Pederneiras, zona rural do município, e foi atendido por equipes da Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava visivelmente alterado pelo consumo de bebida alcoólica no momento da abordagem. Ele foi detido em frente à residência onde ocorreram as agressões. As duas facas usadas nas ameaças foram apreendidas pelos agentes.

A vítima relatou à polícia que o companheiro, além de empunhar os objetos cortantes contra ela, também desferiu tapas na enteada durante a discussão. Não há informações sobre ferimentos graves ou necessidade de atendimento médico.