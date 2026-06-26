Campinas recebe neste sábado (27) mais uma edição do Bosque Interativo, evento gratuito que une educação ambiental, conservação da natureza e promoção da saúde. A programação ocorre das 9h às 15h, na Praça do Chafariz, com atrações para todas as idades.

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O destaque fica por conta das quatro sessões educativas de toque em animais, realizadas no Centro de Educação Ambiental. Os horários são 9h30, 11h, 12h30 e 14h, com distribuição de senhas no local — as da manhã a partir das 9h, e as da tarde a partir do meio-dia. Biólogos do Museu de História Natural conduzem as atividades, que incluem uma palestra sobre a importância da fauna silvestre e a oportunidade de interagir com serpentes e lagartos de forma segura.

Novidade desta edição, a empresa Aveseg apresenta o trabalho da falcoaria aplicado à segurança urbana. Os visitantes poderão ver aves vivas e entender como falcões ajudam a afastar pombos de áreas urbanas e a aumentar a segurança em aeroportos e rodovias — uma abordagem natural e eficiente de controle de fauna.