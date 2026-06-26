Um motorista foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vinhedo na quinta-feira (25), suspeito de dirigir sob efeito de álcool. A prisão ocorreu após uma perseguição que começou no bairro Capela e terminou com o veículo tombado em um cruzamento da cidade.

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Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento preventivo pela região quando avistaram um carro em alta velocidade e com manobras perigosas. Diante do risco, a equipe iniciou o acompanhamento tático pelas vias do bairro.

Em determinado momento, o motorista conseguiu escapar temporariamente do campo de visão dos guardas. No entanto, os agentes retomaram as buscas e localizaram o automóvel capotado no cruzamento das ruas Agenor de Mattos e das Tampinhas. Dois ocupantes ainda estavam dentro do veículo.