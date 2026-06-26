Um casal foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (24), em Americana, acusado de lesão corporal recíproca e maus-tratos contra o próprio filho, uma criança de quatro anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. A prisão ocorreu após uma denúncia de desentendimento em uma residência no bairro Vila Mariana.
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Policiais militares foram acionados por volta das 22h30 para atender à ocorrência. No local, a mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro com socos e esganadura, apresentando escoriações no joelho e na mão. Já o homem afirmou que apenas se defendeu das agressões da parceira e apresentava um ferimento na boca. Ambos recusaram atendimento médico.
Durante o atendimento, os agentes encontraram o filho do casal na residência. Segundo o boletim de ocorrência, a criança estava com roupas sujas e apresentava sinais de negligência nos cuidados. Os pais negaram as acusações.
Questionado, o casal admitiu ter consumido bebida alcoólica antes da discussão. A mulher também informou ter feito uso de maconha. Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e determinou o acolhimento da criança em um abrigo municipal. O casal permanece à disposição da Justiça.