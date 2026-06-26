O início das obras do Corredor Central do BRT em Campinas foi adiado. A implantação do piso rígido de concreto em um trecho da Rua Irmã Serafina, no Centro, estava prevista para começar na próxima segunda-feira (29), mas agora deve ocorrer apenas na segunda quinzena de julho.

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A intervenção faz parte da implantação do corredor BRT no eixo central da cidade, formado pelas vias Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Senador Saraiva. A nova data exata para o começo dos trabalhos ainda não foi informada.

Com o adiamento, as interdições e alterações no transporte público previstas para o início da obra também deverão seguir o novo cronograma. A operação de trânsito será necessária quando os serviços forem iniciados na Rua Irmã Serafina, área de grande circulação de ônibus, motoristas e pedestres no Centro.