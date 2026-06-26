O início das obras do Corredor Central do BRT em Campinas foi adiado. A implantação do piso rígido de concreto em um trecho da Rua Irmã Serafina, no Centro, estava prevista para começar na próxima segunda-feira (29), mas agora deve ocorrer apenas na segunda quinzena de julho.
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A intervenção faz parte da implantação do corredor BRT no eixo central da cidade, formado pelas vias Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Senador Saraiva. A nova data exata para o começo dos trabalhos ainda não foi informada.
Com o adiamento, as interdições e alterações no transporte público previstas para o início da obra também deverão seguir o novo cronograma. A operação de trânsito será necessária quando os serviços forem iniciados na Rua Irmã Serafina, área de grande circulação de ônibus, motoristas e pedestres no Centro.
O investimento no novo pavimento é de R$ 16.126.394,34, com gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A execução ficará a cargo da empresa Compec Galasso.
A obra prevê a retirada do asfalto e a substituição por concreto nas faixas de rolamento utilizadas pelos ônibus. Ao todo, serão 4,10 quilômetros de extensão, em uma área de 26,5 mil metros quadrados.
O piso rígido é considerado mais resistente que o asfalto e tem maior durabilidade diante do tráfego pesado e constante dos ônibus. A troca do pavimento é uma das etapas previstas para melhorar a infraestrutura do BRT na região central.
A intervenção integra um pacote maior de obras financiadas com recursos do PAC, do governo federal. O repasse total é de R$ 54.754.841,38 para ações de infraestrutura do BRT no Centro, incluindo projetos e obras das estações de transferência e do Terminal Central.