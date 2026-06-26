Uma mulher foi presa suspeita de lesionar o ex-companheiro com golpes de faca, no Jardim Magali, em Itapira. O caso é tratado como violência doméstica. A Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada no Hospital Municipal com ferimentos nas costas causados por arma branca.
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Segundo o boletim de ocorrência, o homem recebeu atendimento e precisará passar por cirurgia em razão de uma lesão no pulmão. A suspeita também compareceu à unidade de saúde por meios próprios, com um corte no dedo polegar direito, e foi liberada sem necessidade de sutura.
Em depoimento, ela afirmou que possui medida protetiva contra o ex-companheiro, mas que foi até a residência dele para buscar um chapéu do filho. No local, houve discussão e o homem teria chutado o veículo dela.
Ela disse que foi agarrada e, na sequência, desferiu duas facadas contra ele. O carro foi apreendido para perícia. A mulher permaneceu presa por lesão corporal no contexto de violência doméstica.