A Secretaria de Saúde de Campinas começa nesta sexta-feira (26) a distribuição dos primeiros lotes da vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, aos centros de saúde do município. A previsão é que o imunizante esteja disponível em todas as unidades a partir de terça-feira (30).
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A vacina passa a integrar a rotina de imunização de bebês e amplia a proteção contra tipos da bactéria pneumococo, associada a doenças como pneumonia, meningite, otite e outras infecções graves em crianças.
Atualmente, a vacinação contra o pneumococo é indicada para bebês aos 2 meses, 4 meses e 12 meses. A Pneumo 20 entra no calendário para substituir gradualmente a Pneumo 10, que continuará sendo aplicada até o fim dos estoques disponíveis.
Segundo a enfermeira Cíntia Bastos, do Programa de Imunização de Campinas, a mudança representa um avanço na proteção infantil. “A nova vacina pneumocócica 20-valente representa um importante avanço na proteção das crianças. Ela amplia a cobertura contra os principais tipos da bactéria que causam doenças graves”, afirmou.
A transição entre as vacinas será feita de forma gradual. Neste primeiro momento, o esquema vacinal passa a ser organizado da seguinte forma: aos 2 meses, aplicação da Pneumo 20; aos 4 meses, aplicação da Pneumo 10; e, aos 12 meses, reforço com a Pneumo 20.
Quando os estoques da Pneumo 10 forem encerrados, o esquema infantil passará a ser feito exclusivamente com a Pneumo 20.
A Secretaria de Saúde orienta pais e responsáveis a verificarem a caderneta de vacinação das crianças e procurarem os centros de saúde para manter o calendário em dia. Informações sobre o esquema vacinal completo, endereços e horários das salas de vacinação estão disponíveis no site da Prefeitura.
SERVIÇO
Vacina: Pneumo 20
Início da distribuição: sexta-feira, 26 de junho
Previsão de disponibilidade em todas as unidades: terça-feira, 30 de junho
Público: bebês na rotina de vacinação infantil
Esquema inicial: 2 meses com Pneumo 20; 4 meses com Pneumo 10; 12 meses com reforço da Pneumo 20
Informações: campinas.sp.gov.br/sites/vacina/inicio