A Secretaria de Saúde de Campinas começa nesta sexta-feira (26) a distribuição dos primeiros lotes da vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, aos centros de saúde do município. A previsão é que o imunizante esteja disponível em todas as unidades a partir de terça-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vacina passa a integrar a rotina de imunização de bebês e amplia a proteção contra tipos da bactéria pneumococo, associada a doenças como pneumonia, meningite, otite e outras infecções graves em crianças.

Atualmente, a vacinação contra o pneumococo é indicada para bebês aos 2 meses, 4 meses e 12 meses. A Pneumo 20 entra no calendário para substituir gradualmente a Pneumo 10, que continuará sendo aplicada até o fim dos estoques disponíveis.