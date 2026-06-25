A medida vale para áreas verdes com grande circulação de moradores e foi adotada como forma de reduzir riscos após a sequência de chuva que atingiu Campinas desde terça-feira. A Prefeitura informou que a situação será reavaliada na manhã desta sexta-feira (26), com base no novo boletim de índices pluviométricos.

A Prefeitura de Campinas fechou, nesta quinta-feira (25), sete parques e bosques da região Sul por causa do volume de chuva registrado nas últimas 72 horas. O acumulado chegou a 83,8 milímetros nessa parte da cidade, acima do limite de 80 milímetros previsto em decreto municipal para suspensão preventiva da visitação.

O fechamento segue o Decreto nº 24.175, de 27 de novembro de 2025, que determina a interrupção da visitação em parques e bosques quando o volume de chuva acumulado em 72 horas atinge 80 milímetros. A regra funciona como medida preventiva diante do risco de queda de árvores, galhos, alagamentos, solo encharcado e outros impactos provocados pela instabilidade.

Nas demais regiões de Campinas, os parques permanecem abertos nesta quinta-feira. Segundo a Prefeitura, os acumulados em 72 horas ficaram abaixo do limite de fechamento. A região Leste registrou 74,2 milímetros, a Norte teve 68,3 milímetros, a Noroeste somou 63,5 milímetros e a Sudoeste acumulou 56,4 milímetros.

A orientação é que a população evite acessar áreas interditadas e acompanhe novas atualizações da Prefeitura. Em caso de ocorrências relacionadas à chuva, como alagamentos, inundações ou queda de árvores, o contato deve ser feito pelos canais de emergência.