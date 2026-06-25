25 de junho de 2026
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LUTO EM ARARAS

Prefeito de Araras morre após parada cardiorrespiratória

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Irineu Norival Maretto estava internado desde terça-feira após insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.
Irineu Norival Maretto estava internado desde terça-feira após insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória.

O prefeito de Araras, Irineu Norival Maretto, morreu na madrugada desta quinta-feira (25), na Santa Casa de Misericórdia de Araras, após sofrer uma nova parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal.

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Maretto, de 70 anos, estava internado na UTI desde a madrugada de terça-feira (23), em estado grave. Segundo a administração municipal, ele havia apresentado um quadro de insuficiência respiratória aguda, que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória ainda em sua residência.

Na ocasião, o prefeito foi socorrido pelo Samu, que conseguiu reverter a parada e encaminhá-lo ao pronto-socorro da Santa Casa. Ele permaneceu internado sob cuidados médicos até o agravamento do quadro na madrugada desta quinta-feira.

Em nota, a Prefeitura de Araras lamentou a morte do chefe do Executivo municipal, solidarizou-se com os familiares e agradeceu o trabalho da equipe médica envolvida no atendimento, além das manifestações de apoio recebidas da população.

O velório de Irineu Norival Maretto será aberto ao público nesta quinta-feira, das 11h às 15h, na Câmara Municipal de Araras. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal.

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