O prefeito de Araras, Irineu Norival Maretto, morreu na madrugada desta quinta-feira (25), na Santa Casa de Misericórdia de Araras, após sofrer uma nova parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Maretto, de 70 anos, estava internado na UTI desde a madrugada de terça-feira (23), em estado grave. Segundo a administração municipal, ele havia apresentado um quadro de insuficiência respiratória aguda, que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória ainda em sua residência.

Na ocasião, o prefeito foi socorrido pelo Samu, que conseguiu reverter a parada e encaminhá-lo ao pronto-socorro da Santa Casa. Ele permaneceu internado sob cuidados médicos até o agravamento do quadro na madrugada desta quinta-feira.