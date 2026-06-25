Os corredores que desejam participar da 9ª Maratona de Campinas têm até esta quinta-feira (25) para garantir vaga. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial do evento. A corrida está marcada para o dia 19 de julho e faz parte da programação de aniversário de 252 anos do município.

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A largada será às 6h, na Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul), nº 1.600, com percursos de 7 km, 14 km, 21 km e 42 km — opções que atendem desde iniciantes até atletas de alto rendimento.

A organização projeta 2,8 mil inscritos, o que representa um crescimento de 15% em relação à edição anterior, que reuniu 2.513 participantes. O número reforça a consolidação do evento no calendário esportivo paulista.