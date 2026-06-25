25 de junho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
OPORTUNIDADE

Prefeitura de Valinhos abre vagas de estágio e bolsa de R$ 2 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
As oportunidades são voltadas a estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo ou superior, com idade mínima de 16 anos e matrícula ativa em instituição de ensino.
As oportunidades são voltadas a estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo ou superior, com idade mínima de 16 anos e matrícula ativa em instituição de ensino.

A Prefeitura de Valinhos lançou edital para contratação de estagiários não obrigatórios em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo ou superior, com idade mínima de 16 anos e matrícula ativa em instituição de ensino.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio que varia de R$ 1.032 a R$ 2.061, conforme o semestre cursado, além de auxílio-transporte no valor de R$ 9,40 por dia trabalhado. A carga horária é de seis horas diárias.

Vagas disponíveis

  • Ensino médio
  • Gestão pública
  • Comunicação social (Jornalismo / Relações Públicas)
  • Marketing
  • Administração geral e pública
  • Pedagogia
  • Direito 
  • Tecnologia da Informação

Estudantes de outros cursos também podem enviar currículo. Os dados serão incluídos em um banco de talentos para futuras oportunidades. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Valinhos.

Comentários

Comentários