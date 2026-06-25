A Prefeitura de Valinhos lançou edital para contratação de estagiários não obrigatórios em diferentes áreas. As oportunidades são voltadas a estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo ou superior, com idade mínima de 16 anos e matrícula ativa em instituição de ensino.

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Os selecionados receberão bolsa-auxílio que varia de R$ 1.032 a R$ 2.061, conforme o semestre cursado, além de auxílio-transporte no valor de R$ 9,40 por dia trabalhado. A carga horária é de seis horas diárias.

Vagas disponíveis

Ensino médio

Gestão pública

Comunicação social (Jornalismo / Relações Públicas)

Marketing

Administração geral e pública

Pedagogia

Direito

Tecnologia da Informação

Estudantes de outros cursos também podem enviar currículo. Os dados serão incluídos em um banco de talentos para futuras oportunidades. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Valinhos.