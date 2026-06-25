O lixo plástico nos oceanos vira ponto de partida para uma aventura musical que promete divertir crianças e famílias em Jaguariúna. Adaptado do livro escrito pela atriz Regiane Alves, o espetáculo "Uma Ilha Fora do Mapa" acontece no próximo domingo (28), às 15h, no Teatro Municipal Dona Zenaide, com entrada gratuita.

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A montagem acompanha os irmãos Antônio e João, que, durante um passeio à praia, são transportados pelo mar até uma ilha formada por resíduos plásticos. Lá, precisam convencer os animais marinhos de que não são responsáveis pela poluição e, para voltar para casa, terão que aprender na prática a cuidar do planeta.

Com direção de Bruno Ferian e direção musical de Everton Gennari, a peça aposta em uma linguagem inspirada em animes, mangás e K-Pop, com coreografias sincronizadas, trilha ao vivo e um cenário que se transforma ao longo da história: um simples píer de madeira dá lugar a uma ilha de lixo, simbolizando o avanço da poluição nos mares.