Um casal de Holambra foi preso em flagrante suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O homem, de 70 anos, e a mulher, de 50, foram abordados por agentes da Guarda Civil Municipal durante uma operação baseada em troca de informações entre a corporação e a Polícia Civil.

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Segundo a GCM, o veículo ocupado pelo casal já vinha sendo monitorado por equipes de inteligência. Durante a abordagem, os agentes encontraram diversas porções de entorpecentes já fracionadas e prontas para comercialização, além de uma quantia em dinheiro em espécie.

A ação contou com o trabalho integrado das equipes operacionais da Guarda Civil, que realizaram a localização do veículo, a apreensão dos materiais ilícitos e a condução dos suspeitos à Delegacia de Polícia.