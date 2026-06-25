A Polícia Militar recapturou um homem que estava foragido do sistema prisional de Itapira após não retornar da saída temporária. De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por meio do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após a confirmação de que um sentenciado não havia retornado à unidade prisional no dia anterior, tornando-se foragido da Justiça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De posse das informações, os militares realizaram patrulhamento nas imediações da residência do procurado. O homem foi localizado e abordado. Durante a revista pessoal, os agentes não encontraram objetos ou substâncias ilícitas. No entanto, ao consultar os dados do abordado, foi constatada a situação de evasão.

O detido foi conduzido ao Plantão Policial da cidade, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais cabíveis.