A quinta-feira (25) será de céu instável e frio na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com os institutos de meteorologia, o dia amanhece com períodos de sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde.

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A previsão indica que as chuvas devem retornar no fim do dia, com potencial para pancadas isoladas. Os termômetros seguem em queda: a máxima não passa dos 16°C, enquanto a mínima pode chegar a 12°C, marcando o dia mais gelado da semana até agora.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).