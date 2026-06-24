Campinas se tornou nesta quarta-feira (24) o centro de uma discussão nacional sobre os efeitos da Reforma Tributária nas cidades. Prefeitos, prefeitas, secretários de Finanças, gestores de mobilidade e procuradores de 38 municípios de 11 estados participam de uma reunião da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, para debater a transição para o novo modelo de arrecadação.

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O principal tema da manhã foi a implantação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir tributos atuais e exigirá mudanças administrativas, tecnológicas e legais nas prefeituras. A preocupação dos gestores é preparar os municípios para a transição e evitar perda de receita no novo sistema.

“Em um momento decisivo para a implantação da Reforma Tributária, Campinas se tornou palco das discussões que ajudarão a definir os rumos da transição para o IBS, o tributo que será implementado no novo modelo”, afirmou o prefeito Dário Saadi, que também preside a Comissão de Saúde da FNP.