Campinas se tornou nesta quarta-feira (24) o centro de uma discussão nacional sobre os efeitos da Reforma Tributária nas cidades. Prefeitos, prefeitas, secretários de Finanças, gestores de mobilidade e procuradores de 38 municípios de 11 estados participam de uma reunião da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, para debater a transição para o novo modelo de arrecadação.
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O principal tema da manhã foi a implantação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir tributos atuais e exigirá mudanças administrativas, tecnológicas e legais nas prefeituras. A preocupação dos gestores é preparar os municípios para a transição e evitar perda de receita no novo sistema.
“Em um momento decisivo para a implantação da Reforma Tributária, Campinas se tornou palco das discussões que ajudarão a definir os rumos da transição para o IBS, o tributo que será implementado no novo modelo”, afirmou o prefeito Dário Saadi, que também preside a Comissão de Saúde da FNP.
A primeira mesa reuniu prefeitos e secretários de Finanças para discutir os impactos da reforma em médias e grandes cidades. O foco foi o grupo de municípios que concentra cerca de 75% da arrecadação do ISS e da cota-parte do ICMS, receitas que passarão a compor o futuro IBS.
Também entraram no debate os desafios da governança do novo imposto e a participação das grandes cidades no Conselho Superior do Comitê Gestor. O prefeito de Porto Alegre e presidente da FNP, Sebastião Melo, defendeu que a pauta seja tratada como uma questão central do municipalismo.
“Este é um encontro do municipalismo. As pessoas não vivem nos estados, nem na União, vivem nos municípios”, disse. “Hoje, temos três pautas fundamentais para debater e a primeira é a reforma tributária, que foi votada com convergências, com divergências, mas ela começa a ser implementada”, completou.
A programação técnica contou com apresentações de integrantes do Conselho Superior do Comitê Gestor. O secretário de Fazenda de São Paulo, Luís Felipe Arellano, falou sobre os desafios da implantação do IBS. Na sequência, o secretário de Finanças de Campinas, Aurílio Caiado, apresentou pontos de atenção para os municípios, como atualização de sistemas, adequações normativas, tecnologia e gestão de pessoal. A secretária de Fazenda de Florianópolis, Michele Roncalio, provocou o debate com a pergunta sobre o nível de preparo das cidades para a mudança.
Dário Saadi afirmou que a adaptação das estruturas municipais será determinante para proteger a arrecadação durante a transição. “Se não fizermos as adequações necessárias nos sistemas, nos processos e, quando for o caso, na legislação municipal, corremos o risco de perder receita durante o período de transição”, disse. “Nosso foco agora é garantir que as cidades estejam preparadas para enfrentar as mudanças e adotar todas as medidas necessárias para proteger a arrecadação municipal”, completou.
No período da tarde, a reunião segue com debates voltados a secretários, auditores e gestores públicos sobre a operacionalização da Reforma Tributária. A pauta inclui a divulgação de um guia de boas práticas e de um curso online com orientações para a fase de transição.
Entre os temas técnicos previstos estão o split payment, o equilíbrio federativo, a fiscalização tributária, a gestão da dívida ativa e os desafios de cooperação entre União, estados e municípios no novo modelo de cobrança.
Além da área fiscal, a FNP também discute o Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano. A pauta envolve obrigações contratuais, transparência pelo Sistema Nacional de Informações em Mobilidade Urbana, financiamento tripartite e etapas de implementação das novas regras. O tema terá participação de Ogeny Maia.
Os secretários de mobilidade também vão debater padrões de dados, resultados de projeto-piloto do SIMU e o uso de informações para planejamento local. O último painel trata a mobilidade urbana como infraestrutura essencial das cidades, com destaque para soluções digitais de comunicação pública, orientação da população e resposta a emergências.
O encontro também deve contribuir para a elaboração de uma carta da FNP aos candidatos à Presidência da República, com demandas prioritárias dos municípios para os próximos anos. O documento deve reunir temas como financiamento das cidades, transporte público, arrecadação e capacidade de investimento local.