A Câmara de Campinas aprovou em definitivo, nesta quarta-feira (24), o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. A votação ocorreu durante uma sequência de quatro reuniões extraordinárias realizadas no período da manhã, depois que a sessão ordinária da noite foi cancelada por causa do jogo entre Brasil e Escócia, marcado para as 19h, pela Copa do Mundo.

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A mudança na rotina legislativa foi definida por ato da Mesa Diretora, que estabeleceu o encerramento do expediente da Câmara às 17h. Como as sessões ordinárias de quarta-feira normalmente começam às 18h, a Presidência convocou reuniões extraordinárias para votar projetos considerados prioritários antes da pausa parlamentar de julho.

O principal item da pauta foi o Projeto de Lei Complementar nº 48/2026, que concede reajuste de 4,39% aos servidores municipais, com base na variação do IPCA acumulada entre maio de 2025 e abril de 2026. O texto foi aprovado em segunda discussão na 3ª Reunião Extraordinária.