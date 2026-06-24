A Câmara de Campinas aprovou em definitivo, nesta quarta-feira (24), o reajuste salarial dos servidores públicos municipais. A votação ocorreu durante uma sequência de quatro reuniões extraordinárias realizadas no período da manhã, depois que a sessão ordinária da noite foi cancelada por causa do jogo entre Brasil e Escócia, marcado para as 19h, pela Copa do Mundo.
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A mudança na rotina legislativa foi definida por ato da Mesa Diretora, que estabeleceu o encerramento do expediente da Câmara às 17h. Como as sessões ordinárias de quarta-feira normalmente começam às 18h, a Presidência convocou reuniões extraordinárias para votar projetos considerados prioritários antes da pausa parlamentar de julho.
O principal item da pauta foi o Projeto de Lei Complementar nº 48/2026, que concede reajuste de 4,39% aos servidores municipais, com base na variação do IPCA acumulada entre maio de 2025 e abril de 2026. O texto foi aprovado em segunda discussão na 3ª Reunião Extraordinária.
A proposta contempla servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao Camprev, o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas. O reajuste terá efeito retroativo a 1º de maio de 2026, com pagamento referente aos meses de maio e junho previsto para agosto.
O líder do governo na Câmara, Paulo Haddad (PSD), afirmou que o projeto foi resultado de acordo entre a Prefeitura, os servidores e o sindicato da categoria. “Aprovamos definitivamente o projeto que se trata de um reajuste acordado entre as partes envolvidas: sindicato, servidores e administração pública municipal. É um projeto que já deveria ter sido aprovado em maio. Com a aprovação de hoje, o pagamento será retroativo aos meses de maio e junho, com quitação prevista para agosto”, disse.
Além da revisão salarial, o projeto prevê aumento de 7,5% no auxílio-refeição dos servidores da ativa com jornada igual ou superior a 20 horas semanais. Com isso, o benefício passa para R$ 2.150,12. O texto também atualiza o auxílio-funeral, que poderá chegar a R$ 6 mil em caso de falecimento de servidor ativo ou inativo.
Na mesma sequência de sessões, os vereadores aprovaram em definitivo o projeto que autoriza o Executivo a repassar recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FMDCA, para financiar projetos aprovados pelo conselho municipal da área.
Também foi aprovada a criação da Semana da Música no calendário oficial de Campinas, a ser comemorada anualmente em agosto. A proposta tem foco cultural e busca dar reconhecimento institucional à produção musical da cidade.
Outro projeto aprovado foi o PLC 47/2026, de autoria da Mesa Diretora, que estabelece que as férias parlamentares sejam gozadas preferencialmente durante os períodos de recesso legislativo. A proposta recebeu emenda e passou em segunda votação.
Já o projeto que alterava regras ligadas ao Alvará de Uso e ao Certificado de Licenciamento Integrado, dentro do sistema Via Rápida Empresa/Jucesp, foi retirado da pauta. A matéria tratava de mudanças na legislação municipal de licenciamento de empresas.
Com a aprovação do reajuste e de outros projetos, a Câmara conseguiu manter a pauta política em andamento mesmo com a alteração provocada pelo jogo da Seleção Brasileira. A sessão ordinária da noite foi suspensa, mas a manhã concentrou votações de impacto para o funcionalismo, entidades da infância, cultura e organização interna do Legislativo.