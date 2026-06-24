A Prefeitura de Campinas inicia nesta quinta-feira (25) um serviço de poda corretiva e limpeza de árvores em dois corredores importantes da região central: as avenidas Moraes Salles e Anchieta.

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O trabalho será realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins, e tem como objetivo remover galhos secos, liberar pontos com interferência na iluminação pública e reduzir riscos em áreas de grande circulação de pedestres, motoristas e usuários do transporte coletivo.

Na Avenida Moraes Salles, as intervenções ocorrerão em árvores próximas aos cruzamentos com as ruas Barão de Jaguara e Dr. Quirino. Já na Avenida Anchieta, a poda ficará restrita a árvores da espécie jerivá, no trecho entre a Avenida Benjamin Constant e a Rua General Osório.