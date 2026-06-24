25 de junho de 2026
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ARBORIZAÇÃO

Poda de árvores em Campinas interdita faixas no Centro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Serviços começam nesta quinta-feira nas avenidas Moraes Salles e Anchieta para retirada de galhos secos e limpeza.
Serviços começam nesta quinta-feira nas avenidas Moraes Salles e Anchieta para retirada de galhos secos e limpeza.

Prefeitura de Campinas inicia nesta quinta-feira (25) um serviço de poda corretiva e limpeza de árvores em dois corredores importantes da região central: as avenidas Moraes Salles e Anchieta.

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O trabalho será realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins, e tem como objetivo remover galhos secos, liberar pontos com interferência na iluminação pública e reduzir riscos em áreas de grande circulação de pedestres, motoristas e usuários do transporte coletivo.

Na Avenida Moraes Salles, as intervenções ocorrerão em árvores próximas aos cruzamentos com as ruas Barão de Jaguara e Dr. Quirino. Já na Avenida Anchieta, a poda ficará restrita a árvores da espécie jerivá, no trecho entre a Avenida Benjamin Constant e a Rua General Osório.

Segundo a Prefeitura, a ação é necessária porque há galhos projetados sobre vias de trânsito, calçadas e pontos de ônibus. Também será feita a retirada de galhos próximos à fiação elétrica e a desobstrução de postes de iluminação pública.

Os resíduos gerados pelas podas serão recolhidos no mesmo dia. A execução do serviço será acompanhada por um engenheiro e tem respaldo em laudo técnico.

A Secretaria de Serviços Públicos informou que é responsável legal pelo manejo da arborização urbana em Campinas. A atribuição inclui a adoção de medidas preventivas para evitar danos, riscos e acidentes envolvendo árvores localizadas em áreas públicas.

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