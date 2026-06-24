A Rua Américo Brasiliense, no Cambuí, em Campinas, terá um trecho interditado ao tráfego de veículos nesta quinta-feira (25). O bloqueio será feito pela Emdec, das 8h30 às 14h, para a realização de uma ligação de rede de água sob responsabilidade da Sanasa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição ocorrerá na altura do número 443, no trecho entre as ruas Comendador Tórlogo Dauntre e Antônio Lapa. Para organizar o fluxo de veículos, a Emdec também fará um pré-bloqueio no cruzamento da Américo Brasiliense com a Rua José de Sousa Campos, a Norte-Sul.

Durante os trabalhos, os motoristas deverão utilizar como rota alternativa a Norte-Sul, a Rua Sampainho e a Rua Antônio Lapa. Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação na região e orientar os condutores.