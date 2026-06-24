A sequência de chuva que atinge Campinas desde terça-feira (23) provocou ao menos duas ocorrências registradas pela Defesa Civil até a manhã desta quarta-feira (24). Foram duas quedas de árvores, uma na região Norte e outra na região Leste do município. Não houve feridos.

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Na Cidade Universitária, uma árvore caiu na Rua Doutor Olímpio da Silva Miranda durante a noite de terça-feira. Já na manhã desta quarta, outra queda foi registrada na Rua Presidente Bernardes, no Jardim Flamboyant. Equipes da Prefeitura foram acionadas para fazer a retirada das árvores.

De acordo com a Defesa Civil, Campinas acumulou 48 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O volume reforça o cenário de instabilidade que marca o começo do inverno na cidade, com precipitações persistentes desde a chegada da frente fria.