25 de junho de 2026
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INVERNO CHUVOSO

Com chuva, árvores caem e atendimento em CS é afetado em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Defesa Civil registrou duas quedas de árvores; não houve feridos.
Defesa Civil registrou duas quedas de árvores; não houve feridos.

A sequência de chuva que atinge Campinas desde terça-feira (23) provocou ao menos duas ocorrências registradas pela Defesa Civil até a manhã desta quarta-feira (24). Foram duas quedas de árvores, uma na região Norte e outra na região Leste do município. Não houve feridos.

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Na Cidade Universitária, uma árvore caiu na Rua Doutor Olímpio da Silva Miranda durante a noite de terça-feira. Já na manhã desta quarta, outra queda foi registrada na Rua Presidente Bernardes, no Jardim Flamboyant. Equipes da Prefeitura foram acionadas para fazer a retirada das árvores.

De acordo com a Defesa Civil, Campinas acumulou 48 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O volume reforça o cenário de instabilidade que marca o começo do inverno na cidade, com precipitações persistentes desde a chegada da frente fria.

As equipes da Secretaria de Serviços Públicos permanecem de prontidão para atender eventuais novas ocorrências. A Emdec também monitora a região do antigo Kartódromo do Taquaral, ponto sujeito a alagamentos. Até o momento, não houve necessidade de bloqueio no local.

A chuva também causou impacto pontual na rede municipal de saúde. A área de odontologia do Centro de Saúde Joaquim Egídio suspendeu os atendimentos na manhã desta quarta-feira porque houve entrada de água na sala. Os demais serviços da unidade funcionam normalmente.

Segundo a Prefeitura, os pacientes estão sendo acolhidos e avaliados para reagendamento ou encaminhamento a outros centros de saúde. Quando necessário, também pode haver direcionamento ao Pronto-Socorro Odontológico. Às quartas-feiras, o atendimento odontológico no Centro de Saúde Joaquim Egídio ocorre até as 13h.

Com o tempo instável, a orientação é que moradores evitem áreas alagadas, redobrem a atenção no trânsito e acionem os canais de emergência em caso de queda de árvores, risco estrutural ou pontos de alagamento.

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