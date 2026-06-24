A Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, em Campinas, volta a receber público nesta quarta-feira (24) para a transmissão de Brasil x Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida começa às 19h, com exibição gratuita em telão de alta definição.

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A expectativa é de novo grande público. Nos dois primeiros jogos da Seleção Brasileira no Mundial, a arena recebeu cerca de 7 mil torcedores por partida. Para esta quarta-feira, a programação começa mais cedo, às 14h, com food trucks e barracas gastronômicas.

O aquecimento antes do jogo ficará por conta da Bateria Campineira, que se apresenta a partir das 18h com cerca de 240 ritmistas. A proposta é criar um clima de arquibancada na praça, com repertório voltado à interação com o público.