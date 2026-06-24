A Arena do Torcedor, montada na Praça Arautos da Paz, em Campinas, volta a receber público nesta quarta-feira (24) para a transmissão de Brasil x Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida começa às 19h, com exibição gratuita em telão de alta definição.
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A expectativa é de novo grande público. Nos dois primeiros jogos da Seleção Brasileira no Mundial, a arena recebeu cerca de 7 mil torcedores por partida. Para esta quarta-feira, a programação começa mais cedo, às 14h, com food trucks e barracas gastronômicas.
O aquecimento antes do jogo ficará por conta da Bateria Campineira, que se apresenta a partir das 18h com cerca de 240 ritmistas. A proposta é criar um clima de arquibancada na praça, com repertório voltado à interação com o público.
O telão instalado no local tem 12 metros de largura por 7 metros de altura, imagem em alta definição e funcionamento previsto mesmo em caso de chuva.
Para facilitar o deslocamento, a Emdec colocou novamente em operação a linha especial 901, entre o Terminal Central e a Praça Arautos da Paz. Dois ônibus temáticos farão o trajeto a partir das 17h30, com intervalos de 24 minutos.
As partidas do Terminal Central estão programadas para 17h30, 17h54, 18h18 e 18h42. No retorno, os ônibus saem da Arautos da Paz às 21h, 21h24, 21h48 e 22h12. A linha atende 15 pontos de parada no sentido da praça e 12 pontos no sentido Terminal Central.
Além da linha especial, a região do Taquaral também é atendida pelas linhas 171, 345, 348 e 359, que podem ser usadas por torcedores que saem de diferentes bairros da cidade.
A arena terá esquema de segurança com monitoramento da Guarda Municipal. O público também contará com suporte do 4º Distrito Policial, localizado na Avenida Dr. Heitor Penteado, no Taquaral, além de atendimento médico com ambulâncias e pronto atendimento para eventuais ocorrências.
Por questão de segurança, as bebidas serão servidas em copos plásticos ou latas. A orientação aos torcedores é usar camisas do Brasil e evitar uniformes de clubes, para reduzir o risco de rivalidades entre torcidas.
SERVIÇO
Brasil x Escócia na Arena do Torcedor
Data: quarta-feira, 24 de junho
Horário do jogo: 19h
Programação no local: a partir das 14h
Atração musical: Bateria Campineira, às 18h
Local: Praça Arautos da Paz, entre a Avenida Dr. Heitor Penteado e as ruas Arlindo Carpino e Vital Brasil
Entrada: gratuita
Transporte especial: linha 901, entre Terminal Central e Arautos da Paz