Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG, causada pelo vírus da gripe em 2026. Com os novos registros, a cidade chegou a 202 casos e 15 óbitos pela doença neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
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As duas vítimas eram mulheres, tinham comorbidades e não haviam recebido a vacina contra a gripe. Uma delas tinha 93 anos e morreu em 7 de junho. A outra tinha 53 anos e morreu em 10 de junho.
A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação segue disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. As doses são aplicadas nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Não é necessário agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.
A vacina usada neste ano protege contra os vírus da gripe A H1N1, A H3N2 e B. O imunizante também pode ser aplicado junto com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. A orientação da Saúde é que a imunização ajuda a proteger individualmente e também contribui para reduzir a circulação do vírus.
Desde o início da estratégia de vacinação contra a gripe, em 28 de março, Campinas aplicou 291.891 doses. A campanha foi ampliada para toda a população a partir de seis meses em 1º de junho e segue até o fim do mês.
Entre os públicos prioritários definidos pelo Calendário Nacional, foram aplicadas 155.514 doses. A cobertura entre idosos está em 54,40%, com 121.699 doses. Entre crianças de seis meses a menores de seis anos, foram aplicadas 28.424 doses, com cobertura de 41,60%. Já entre gestantes, a cobertura chegou a 62,69%, com 5.391 doses.
A situação de 2026 mantém o alerta sobre a importância da vacinação. Em todo o ano passado, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Do total de óbitos em 2025, 54 pessoas não estavam vacinadas.
Além da vacinação, a Secretaria de Saúde orienta a população a manter cuidados básicos para reduzir a transmissão de doenças respiratórias, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, beber água, ter alimentação equilibrada e usar máscara em caso de sintomas gripais.
Informações sobre horários e funcionamento das salas de vacina podem ser consultadas no site da Prefeitura de Campinas.