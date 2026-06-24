Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG, causada pelo vírus da gripe em 2026. Com os novos registros, a cidade chegou a 202 casos e 15 óbitos pela doença neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

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As duas vítimas eram mulheres, tinham comorbidades e não haviam recebido a vacina contra a gripe. Uma delas tinha 93 anos e morreu em 7 de junho. A outra tinha 53 anos e morreu em 10 de junho.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação segue disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. As doses são aplicadas nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Não é necessário agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.