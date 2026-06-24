O Tribunal do Júri de Cosmópolis condenou um homem a 13 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado contra a própria companheira em contexto de violência doméstica. O julgamento durou cerca de oito horas.

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O réu já estava preso, teve a prisão mantida e teve a execução imediata da pena determinada em plenário. A decisão foi tomada após os jurados acolherem a denúncia apresentada no processo.

O crime ocorreu na manhã de 25 de abril de 2024, no bairro Parque Dona Esther, em Cosmópolis. Segundo a acusação aceita pelo Conselho de Sentença, a vítima havia se deitado depois de limpar a casa onde o casal passaria a morar quando foi atacada.