O Tribunal do Júri de Cosmópolis condenou um homem a 13 anos e 4 meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado contra a própria companheira em contexto de violência doméstica. O julgamento durou cerca de oito horas.
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O réu já estava preso, teve a prisão mantida e teve a execução imediata da pena determinada em plenário. A decisão foi tomada após os jurados acolherem a denúncia apresentada no processo.
O crime ocorreu na manhã de 25 de abril de 2024, no bairro Parque Dona Esther, em Cosmópolis. Segundo a acusação aceita pelo Conselho de Sentença, a vítima havia se deitado depois de limpar a casa onde o casal passaria a morar quando foi atacada.
De acordo com o processo, o homem usou uma marreta de mais de 2,6 quilos para atingir a cabeça da mulher. A agressão provocou ferimentos graves, incluindo afundamento de crânio, sangramento intenso, deformidade permanente e perda da visão de um dos olhos.
Após o ataque, o réu fugiu para outro Estado e deixou a vítima trancada dentro do imóvel. Ela foi socorrida horas depois, quando o locador da casa apareceu no local e acionou o atendimento de emergência.
O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. A decisão considerou a brutalidade do ataque, o fato de a mulher ter sido surpreendida enquanto dormia e o histórico de violência doméstica.
Na fixação da pena, o juiz destacou a elevada culpabilidade do réu e as consequências graves e permanentes do crime. Esses fatores foram usados para justificar a pena acima do mínimo legal.
Com a condenação, o homem continuará preso e deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado.