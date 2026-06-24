Quatro pessoas, sendo dois adolescentes de 16 anos e dois jovens de 18 e 20 anos, foram detidas suspeitas de participar de um roubo a uma residência na Vila Miranda, em Sumaré. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas informaram à Polícia Militar que quatro indivíduos invadiram a casa na Rua Alzira Píres Fofano e, sob grave ameaça, levaram um veículo, aparelhos celulares, cartões bancários e outros pertences.

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A partir do rastreamento dos dispositivos móveis roubados, as equipes policiais conseguiram localizar e abordar os suspeitos, que apresentavam características compatíveis com o relato das vítimas. Durante a ação, foram recuperados um Samsung Galaxy e um iPhone.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial para reconhecimento formal. Após os procedimentos de polícia judiciária, o jovem de 20 anos teve a prisão ratificada, enquanto o adolescente de 16 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ambos permanecem à disposição da Justiça. Os outros dois suspeitos, também de 16 e 18 anos, foram ouvidos e liberados pela autoridade policial.