Uma mulher foi presa na terça-feira (23) suspeita de furtar R$ 240 do proprietário da casa onde mora, no Centro de Mogi Mirim. O crime ocorreu enquanto o locatário tomava banho. Segundo a Polícia Militar, o solicitante informou que aluga um quarto para uma pessoa, mas foi a namorada do inquilino que permaneceu no imóvel durante a manhã.

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Ao perceber que o proprietário estava no banheiro, ela teria entrado no quarto dele e mexido na calça que estava sobre a cama. Ao notar que a peça de roupa havia sido alterada de posição, a vítima verificou os bolsos e constatou o desaparecimento da quantia de R$ 240.

A equipe policial foi acionada e localizou o dinheiro escondido em uma gaveta do banheiro, local onde a suspeita estava trancada e visivelmente nervosa. Ela confessou ter ocultado o valor no local. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. A infratora permaneceu presa à disposição da Justiça, e o dinheiro foi devolvido à vítima.