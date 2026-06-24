A quarta-feira (24) será de tempo fechado e temperaturas baixas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica céu encoberto e pancadas de chuva ao longo de todo o dia, com maior intensidade durante a manhã e o início da tarde.

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Os termômetros devem registrar nova queda, com máxima não passando dos 18°C e mínima em torno de 15°C. O cenário típico de outono segue predominando, exigindo atenção redobrada para quem precisa se deslocar cedo ou permanecer ao ar livre.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).