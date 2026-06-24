Torcer pelo Brasil, reunir amigos, colocar telão no bar ou fazer churrasco em casa faz parte do clima da Copa do Mundo, mas em Campinas a comemoração precisa seguir regras. A Prefeitura reforçou que o período dos jogos não libera som alto fora do horário permitido, eventos sem autorização nem o uso de fogos de artifício com estampido.
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A cidade tem um alvará especial para a Copa, válido durante o período do torneio, mas a autorização não funciona como permissão irrestrita para festas, transmissões públicas ou funcionamento de estabelecimentos. Mesmo em dias de jogo, continuam valendo as normas de convivência urbana, controle de ruído e combate à poluição sonora.
O ponto mais sensível envolve o barulho em residências, condomínios, bares e espaços comerciais. A orientação é que reuniões e eventos respeitem o limite de emissão de ruídos elevados até as 22h, conforme a legislação municipal. Depois desse horário, a festa pode virar motivo de reclamação, fiscalização e autuação.
A regra vale especialmente para evitar transtornos a vizinhos que convivem com crianças pequenas, idosos, pessoas acamadas, pessoas com deficiência ou moradores com sensibilidade auditiva. A medição de ruídos deve seguir os parâmetros técnicos da NBR 10.151, norma usada para avaliar níveis de pressão sonora em áreas habitadas.
A Prefeitura também lembra que Campinas proíbe a soltura, queima ou uso de fogos de artifício com estampido. A restrição está prevista na Lei Municipal nº 15.367, de 2017, e vale para comemorações em casas, bares, ruas, eventos e estabelecimentos comerciais.
A secretária de Urbanismo, Carolina Baracat, afirma que a orientação busca equilibrar a festa da torcida com o respeito a quem pode ser afetado pelo excesso de barulho.
“Nós precisamos pensar em grupos como crianças, idosos, enfermos, pessoas com deficiência ou com sensibilidade auditiva, como indivíduos no espectro autista, além de resguardar os animais domésticos e silvestres. É possível extravasar a alegria de um gol ou de uma vitória sem prejudicar o outro ou descumprir a legislação”, disse.
Comerciantes e empresários que pretendem organizar transmissões dos jogos da Copa 2026 também precisam ficar atentos. Eventos com cobrança de ingresso, controle de acesso, estrutura ampliada ou maior impacto urbano normalmente exigem autorização da Secretaria de Urbanismo.
Nesses casos, o pedido de alvará deve ser protocolado com pelo menos dez dias de antecedência. A exigência vale para que o município avalie as condições de funcionamento, segurança, circulação de pessoas e impacto na vizinhança.
A recomendação da Prefeitura é que torcedores e estabelecimentos planejem as comemorações antes dos jogos. A celebração da Seleção Brasileira está permitida, mas precisa respeitar os limites legais para que a festa não se transforme em problema para moradores, comerciantes e frequentadores.
SERVIÇO
Regras para comemorações da Copa em Campinas
Som alto: permitido apenas dentro dos limites legais e até 22h
Fogos com estampido: proibidos em Campinas
Eventos comerciais: podem exigir alvará
Prazo para pedir autorização: pelo menos 10 dias antes do evento
Órgão responsável: Secretaria de Urbanismo