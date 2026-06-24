Torcer pelo Brasil, reunir amigos, colocar telão no bar ou fazer churrasco em casa faz parte do clima da Copa do Mundo, mas em Campinas a comemoração precisa seguir regras. A Prefeitura reforçou que o período dos jogos não libera som alto fora do horário permitido, eventos sem autorização nem o uso de fogos de artifício com estampido.

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A cidade tem um alvará especial para a Copa, válido durante o período do torneio, mas a autorização não funciona como permissão irrestrita para festas, transmissões públicas ou funcionamento de estabelecimentos. Mesmo em dias de jogo, continuam valendo as normas de convivência urbana, controle de ruído e combate à poluição sonora.

O ponto mais sensível envolve o barulho em residências, condomínios, bares e espaços comerciais. A orientação é que reuniões e eventos respeitem o limite de emissão de ruídos elevados até as 22h, conforme a legislação municipal. Depois desse horário, a festa pode virar motivo de reclamação, fiscalização e autuação.