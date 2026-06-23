Campinas fechou os cinco primeiros meses de 2026 com queda de 42% nas mortes no trânsito em vias urbanas. Entre janeiro e maio, foram registrados 15 óbitos, contra 26 no mesmo período de 2025. Os dados são do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito, divulgado pela Emdec.

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A redução também aparece entre os grupos considerados mais vulneráveis na circulação. As mortes de motociclistas e pedestres caíram 29% em comparação aos cinco primeiros meses do ano passado. O levantamento considera como vítima fatal a pessoa que morre em até 30 dias após o acidente.

Apesar da queda, os motociclistas continuam sendo o grupo com maior número de mortes no trânsito urbano de Campinas. Foram 10 óbitos até maio, o equivalente a 67% do total registrado nas ruas e avenidas da cidade. No mesmo período do ano passado, haviam sido 14 mortes de motociclistas.