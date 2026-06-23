A UPA São José, em Campinas, teve torneiras furtadas de dois banheiros na madrugada desta terça-feira (23), poucos dias depois da liberação da nova recepção ao público. O espaço havia sido reaberto na última sexta-feira (19), após obras de reforma e ampliação.

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Segundo a Rede Mário Gatti, os materiais foram levados dos sanitários masculino e PCD, que precisaram ser interditados. A equipe de manutenção foi acionada e a previsão é que os reparos sejam concluídos nesta quarta-feira (24).

A administração da rede informou que, quando há identificação do autor, casos desse tipo são encaminhados para registro na Polícia Civil, com possibilidade de responsabilização criminal e pedido de ressarcimento do prejuízo causado ao patrimônio público.