A UPA São José, em Campinas, teve torneiras furtadas de dois banheiros na madrugada desta terça-feira (23), poucos dias depois da liberação da nova recepção ao público. O espaço havia sido reaberto na última sexta-feira (19), após obras de reforma e ampliação.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Rede Mário Gatti, os materiais foram levados dos sanitários masculino e PCD, que precisaram ser interditados. A equipe de manutenção foi acionada e a previsão é que os reparos sejam concluídos nesta quarta-feira (24).
A administração da rede informou que, quando há identificação do autor, casos desse tipo são encaminhados para registro na Polícia Civil, com possibilidade de responsabilização criminal e pedido de ressarcimento do prejuízo causado ao patrimônio público.
O episódio na UPA São José ocorre em meio a um problema recorrente nas unidades de saúde da rede municipal. Segundo a Rede Mário Gatti, os equipamentos registram uma média de 10 manutenções de banheiros por dia, principalmente por furtos, vandalismo e mau uso.
Entre 26 de junho de 2024 e 19 de agosto de 2025, foram abertas 4.356 ordens de serviço para reparos no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, Unidade Pediátrica Mário Gattinho, UPAs e Samu.
As principais ocorrências envolvem entupimentos de vasos sanitários causados pelo descarte inadequado de papéis, fraldas, talas e outros objetos; furtos de itens como torneiras, assentos sanitários e suportes para papel e toalha; além de atos de vandalismo.
Cada reparo custa, em média, R$ 495, considerando materiais, mão de obra e demais insumos necessários para devolver os espaços às condições adequadas de uso. Além do custo financeiro, as ocorrências comprometem temporariamente o funcionamento regular das instalações e exigem deslocamento rápido das equipes de manutenção.
Para tentar reduzir os danos, a Rede Mário Gatti mantém o projeto Mãos que Preservam, voltado à conscientização de usuários e colaboradores sobre o cuidado com os espaços públicos de saúde. A iniciativa prevê distribuição de materiais informativos, ações educativas, interação com o público e palestras.
“A conservação física desses espaços reforça os significados de dignidade, cuidado e valorização, refletindo o respeito ao local e à sua representatividade como símbolo da saúde pública”, informou a Coordenadoria de Humanização da Rede Mário Gatti.
O projeto é desenvolvido pela área de Humanização, com apoio dos setores de Obras e Ambiência, Hotelaria e Engenharia Clínica.