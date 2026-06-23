A Secretaria de Transportes de Campinas vai implantar duplo sentido de circulação em um trecho da Rua Claudete Sandra da Silva, no Núcleo Residencial Padre Josimo, no distrito de Nova Aparecida, região Norte da cidade.

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A mudança entra em vigor às 10h desta terça-feira (23) e vale para o trecho entre as ruas Novotel e Amaro Crispim da Silva. Segundo a Setransp, a medida tem como objetivo melhorar as condições de fluidez viária na região.

A alteração será regulamentada pela Resolução nº 189/2026, que será publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Município.