O Hospital Mário Gatti, em Campinas, passará por uma manutenção programada no sistema de fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira, das 7h às 19h. Segundo a administração da unidade, o trabalho tem como objetivo reforçar a segurança da estrutura elétrica que abastece o hospital.

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Mesmo com a intervenção, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos durante todo o período. A Rede Mário Gatti informou que preparou um plano preventivo para reduzir impactos aos pacientes e garantir a continuidade dos serviços considerados essenciais.

Durante a manutenção, alguns setores terão alterações temporárias. Os exames de raio X serão direcionados para o Ambulatório de Especialidades. Já os pacientes que precisarem de tomografia em caráter emergencial serão atendidos no Hospital Ouro Verde.