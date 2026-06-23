O Hospital Mário Gatti, em Campinas, passará por uma manutenção programada no sistema de fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira, das 7h às 19h. Segundo a administração da unidade, o trabalho tem como objetivo reforçar a segurança da estrutura elétrica que abastece o hospital.
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Mesmo com a intervenção, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos durante todo o período. A Rede Mário Gatti informou que preparou um plano preventivo para reduzir impactos aos pacientes e garantir a continuidade dos serviços considerados essenciais.
Durante a manutenção, alguns setores terão alterações temporárias. Os exames de raio X serão direcionados para o Ambulatório de Especialidades. Já os pacientes que precisarem de tomografia em caráter emergencial serão atendidos no Hospital Ouro Verde.
Os exames eletivos de tomografia e endoscopia não serão realizados nesta terça-feira. A agenda desses procedimentos foi bloqueada para a data. O Serviço de Arquivo Médico e Estatística, o Same, também ficará fechado ao público durante o dia. A entrega de prontuários e cópias de exames será retomada normalmente na quarta-feira.
A administração informou que equipamentos indispensáveis para a assistência, como respiradores, monitores multiparamétricos e bombas de infusão, continuarão funcionando por meio de sistemas de alimentação por bateria. A medida busca preservar o suporte aos setores assistenciais durante toda a manutenção.
Como parte do plano de contingência, a população é orientada a procurar UPAs, Centros de Saúde e o Hospital Ouro Verde em casos que não exijam atendimento diretamente no Mário Gatti. O Samu também fará o direcionamento de pacientes para outras unidades da rede municipal quando necessário.
A Rede Mário Gatti informou que as medidas foram planejadas com antecedência para manter a assistência, reduzir transtornos aos usuários e preservar a segurança de pacientes, profissionais e colaboradores durante a execução dos trabalhos.